HAK Waidhofen/Ybbs: Spanische Impressionen an der Costa Blanca

Die vierten Klassen der HAK Waidhofen an der Ybbs verbrachten eine wunderbare Sprachwoche in Alicante. Bei Gastfamilien einquartiert lernten die Schülerinnen und Schüler nicht nur spanische Gepflogenheiten bezüglich Kulinarik und Tagesablauf kennen, sondern konnten auch ihre im Unterricht erworbenen Kenntnisse anwenden.

In der Sprachschule „Proyecto español“ vertieften die Jugendlichen ihre Sprachfähigkeiten sowohl im Bereich der Grammatik als auch in der Kommunikation. Nach Unterrichtsschluss lernten sie das reiche kulturelle Angebot der Stadt kennen: So erfuhren sie etwa mehr über die Legende der Verliebten Alí und Cántara, die der Stadt den Namen gegeben hat, und besuchten die Festung „Castillo Santa Barbara“.

Auch ein Besuch der 220-Einwohner-Ortschaft Guadalest mit zahlreichen Museen und kleinen Geschäften, in denen es Kunsthandwerk zu erwerben gab, sowie ein Tagesausflug in den Küstenort Villajoyosa mit seinen farbenprächtigen Häusern standen auf dem Programm. Highlights waren der Besuch einer Schokoladenfabrik in Villajoyosa, bei dem auch eifrig verkostet wurde, sowie die Wasserfälle der „Fuentes del Algar“. Bei Letzeren durfte sogar in einem eiskalten Fluss gebadet werden.

Organisatorin Andrea Mayrhofer und Begleitlehrer Helmut Gaisbauer freuten sich mit den Schülerinnen und Schülern über die vielen schönen Impressionen.

