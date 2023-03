Zweiter Platz in Englisch für Schüler der HTL Waidhofen

Mehr als 300 Jugendliche nahmen dieses Jahr am 37. NÖ Fremdsprachenwettbewerb teil. Bei diesem Wettbewerb in den Sprachen Englisch, Französisch, Griechisch, Latein, Russisch, Spanisch und Deutsch als Zweitsprache handelt es sich um eine Veranstaltung der Bildungsdirektion für Niederösterreich.

Begabte Schülerinnen und Schüler an Allgemeinbildenden Höheren Schulen und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen sollen mit diesem Wettbewerb gefördert werden. Bei der feierlichen Preisverleihung am 9. März wurden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Festsaal der HTL St. Pölten geehrt. Julian Szigethy aus der HTL Waidhofen, Abteilung Maschinenbau/Automatisierungstechnik, belegte in der Kategorie „Englisch HTL“ den hervorragenden zweiten Platz. Bei dem mehrstündigen Wettbewerb galt es, mehrere Ausscheidungsrunden zu überstehen. Julian Szigethy konnte die Jury von seinen Englischkenntnissen überzeugen und schaffte es schließlich bis in die letzte Runde. „Julian ist ein begabter Schüler, und es macht große Freude, ihn zu unterrichten“, meint seine stolze Englischlehrerin Andrea Nenning-Rosenberger.

