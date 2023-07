Team des Sportvereins kürte sich zum Fußball-Dorfmeister

Am 1. Juli wurden bereits zum 25. Mal die Fußball-Dorfmeisterschaften in St. Georgen am Reith abgehalten. Acht Mannschaften nahmen daran teil. Nach einem spannenden Finale gegen eine Mannschaft der Landjugend holte sich der SV Reith den Turniersieg. Thomas Lindner vom Musikverein krönte sich zum Torschützenkönig und Leon Bachner (SV) wurde bester Tormann. Dank zahlreicher Sponsoren gab es bei der Preisverleihung zahlreiche Sachpreise und Pokale. Vor der Siegerehrung fand noch ein kurzes Blitzturnier der U10-Kindermannschaften aus Hollenstein und Reith statt. Hier ging der Sieg an Reith 1.