Per Videobotschaft wurde der Landjugend St. Georgen/Klaus Gold verliehen. Die Jugendlichen aus der Waidhofner Katastralgemeinde nahmen im Vorjahr am Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich teil und konnten dabei die höchste Auszeichnung einfahren.

Normalerweise werden die Preise für den Projektmarathon immer am Tag der Landjugend Niederösterreich verliehen. Diese Veranstaltung fiel jedoch heuer dem Coronavirus zum Opfer – weshalb die Ergebnisse nun per Videobotschaft in den Sozialen Netzwerken verkündet wurden. Die Landjugend St. Georgen/Klaus erhielt für ihr Projekt „Panoramabrunnen“ Gold. Binnen 42,195 Stunden errichteten die Jugendlichen bei der Kapelle in St. Georgen eine neue Getränkestelle.

Beim Projektmarathon beschließen ein Projektbetreuer der Landjugend und die zuständige Gemeinde gemeinsam eine Aufgabe, die die Landjugend-Mitglieder dann in einem vorgegebenen Zeitrahmen verwirklichen müssen. Bis zum Tag der Ausführung wird die Aufgabe geheim gehalten.

Der Landjugend St. Georgen/Klaus wurde am Freitag, 30. August, um exakt 17 Uhr das Projekt vorgestellt, das sie verwirklichen sollte: Sie sollte einen Getränkebrunnen mit Sitzgelegenheiten und Fahrradständern errichten. Für die Planung, Errichtung und auch die Dokumentation ihres Arbeitsprozesses hatten die Jugendlichen knapp 42 Stunden Zeit – mit Motivation und Teamwork kein Problem für sie: Am Sonntag, 1. September, 15.30 Uhr, konnten sie der Jury stolz den neuen Getränkebrunnen präsentieren.

Zusätzlich zu den geforderten Aufgaben hatten sich die Landjugend-Mitglieder noch einiges einfallen lassen: Der Kräutergarten „Kreidl fürs Seidl“, ein Riesenfotorahmen, um den Panoramablick einfangen zu können, ein „Gästebuchkastal“, eine rustikale Holzmülltonne, ein Insektenhotel und ein Blumenbeet wurden von den St. Georgenern zusätzlich binnen der vorgegebenen 42 Stunden verwirklicht. Für diesen Arbeitseifer wurden sie nun schließlich mit Gold belohnt.

Projektmarathon 2020 soll stattfinden

Auch die Landjugend Niederösterreich war von der Coronakrise stark betroffen: Viele Veranstaltungen und Feste sowie auch der Tag der Landjugend mussten abgesagt werden. Doch man ist optimistisch, dass der Projektmarathon 2020 im Spätsommer/Herbst – entweder von 28. bis 30. August oder von 11. bis 13. September – stattfinden kann. „Auch wenn nach wie vor vieles ungewiss ist, eines ist sicher: Wenn die Einschränkungen nach und nach zurückgenommen werden, starten wir alle gemeinsam voller Energie und Tatendrang neu durch! Was wäre dafür besser geeignet als der Projektmarathon?“, ist etwa auf der Homepage des Landjugend-Projektmarathons (www.projektmarathon.at) zu lesen. Die Anmeldung dafür ist jedenfalls schon möglich.