Auf aktive vergangene drei Jahre konnte die Trachtenmusikkapelle St. Georgen/Klaus bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken. In den letzten drei Jahren nahm die Musikkapelle unter anderem an der Bundesmarschbewertung teil, gestaltete das Neujahrskonzert und wirkte am NÖ-Tag auf der Wiener Wiesn im Herbst mit.

Auch um den Nachwuchs muss sich die Musikkapelle keine Sorgen machen: Jugendreferentin Marina Fuchslueger berichtete von vielen Nachwuchstalenten, die derzeit ein Instrument erlernen und Leistungsabzeichen ablegten.

Bei den Neuwahlen wurde der Wahlvorschlag einstimmig angenommen. Die bisherige Obfrau Irene Mayr steht weiterhin der Trachtenmusikkapelle vor, Kapellmeister und Stabführer bleibt Peter Steinbichler.

Im Rahmen der Versammlung wurde Konrad Fluch nach 54 aktiven Musikerjahren in die „Musikerpension“ verabschiedet.