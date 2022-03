Leerer Tresor aus Regionalhütte entwendet

Werbung

Erst im Herbst des Vorjahres eröffnete die Familie Fuchsluger ihre dritte Regionalhütte bei der Wegerkapelle in St. Georgen/Klaus. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde nun in den Selbstbedienungsbauernladen am Fuße der Wieser Höhe eingebrochen.

Kein Geld, aber erheblicher Sachschaden

Der Einbruch in die versperrte Zirbenhütte ereignete sich in der Zeit zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr. Der oder die unbekannten Täter öffneten vermutlich durch Reißen des Schlosses die Eingangstüre. In der Hütte wurde dann die Theke heruntergerissen und der darunter verbaute Metalltresor aus der Holzwand gerissen und entwendet.

Mit ziemlicher Sicherheit befand sich im Tresor jedoch kein Bargeld. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, die genaue Höhe noch unbekannt. Ob auch Waren entwendet wurden, ist bis dato nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.