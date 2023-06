50 Jahre Mischwerk: Frühschoppen und Spielefest zum Jubiläum

Am kommenden Sonntag lädt die Firma Spreitzer Bau gemeinsam mit der Volkspartei St. Georgen am Reith ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit den Waidhofner Stadtmusikanten in das Betonmischwerk nach St. Georgen am Reith in der Katastralgemeinde Hochau. Grund für diese Veranstaltung ist das 50-jährige Bestehen des Mischwerks.

Neben der Besichtigung des Areals wartet auf die jüngeren Festbesucherinnen und -besucher eine Menge Action beim Kinderspielefest, unter anderem ein Bungee-Trampolin, ein Kletterturm, Kistensteigen, Geschicklichkeitsbaggern, ein Laserschießstand, eine Hüpfburg und noch einiges mehr.