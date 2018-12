Die Arbeiten zum Ausbau der Landesstraße L 6181 in Kogelsbach, die im August begonnen hatten, konnten nun abgeschlossen werden. Am Freitag der Vorwoche nahm der 2. Landtagspräsident Gerhard Karner in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung vor.

Da die Fahrbahn der L 6181 in dem Bereich nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprochen hatte, entschloss sich das Land NÖ auf einer Länge von rund 650 Metern zum Ausbau.

Unter Nutzung des vorhandenen Straßenkorridors wurde die Straße neu trassiert und geringfügig verbreitert. Dabei war teilweise die Errichtung von Wurfsteinmauern notwendig, um die Fahrbahn zu sichern.

Diverse Setzungen und Verdrückungen wurden ausgeglichen, die Strassenentwässerung wurde komplett erneuert. Im Zuge der Arbeiten wurde der gesamte Straßenaufbau abgetragen und erneuert, wobei brauchbare Materialien wiederverwendet wurden. Die Gesamtbaukosten des Straßenausbaus, die zur Gänze vom Land NÖ getragen werden, belaufen sich auf 265.000 Euro.