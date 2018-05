„Jetzt hat unsere kleine Gemeinde auch eine kleine Bürgermeisterin“, meinte Birgit Krifter mit einem Lächeln und sichtlich gerührt, nachdem sie am Freitagabend einstimmig zur neuen Bürgermeisterin von St. Georgen/Reith gewählt worden war. Den Mandataren dankte sie für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch diesen Weg zu gehen.“

Neben den acht Mandataren der SPÖ gaben auch die sieben ÖVP-Gemeinderäte der 44-jährigen diplomierten Krankenschwester, die beruflich als Leiterin der Volkshilfe-Sozialstation Hollenstein und Göstling tätig ist, ihre Stimme. Seit acht Jahren ist die Mutter zweier erwachsener Kinder für die SPÖ als Gemeinderätin aktiv, als geschäftsführende Gemeinderätin war sie zuletzt für die Bereiche Gesundheit und Soziales zuständig. Krifter übernimmt das Amt von Helmut Schagerl, der als einfacher Mandatar bis zum Ende der Legislaturperiode im Gemeinderat vertreten bleibt.

Bianca und Benjamin Krifter gratulierten ihrer Mutter Birgit Krifter zur Bürgermeisterwahl. Die 44-Jährige ist seit acht Jahren für die SPÖ als Gemeinderätin aktiv. | Kössl

Als Vizebürgermeister fungiert weiterhin Helmut Spanring. Er gab einen kurzen Rückblick auf Schagerls Ära an der Ortsspitze und bedankte sich bei ihm im Namen der Gemeinde für sein Engagement.

Schagerl hatte das Bürgermeisteramt im August 2009 von An-dreas Rautter übernommen. Rautter, der ebenfalls noch als SPÖ-Mandatar im Gemeinderat von St. Georgen/Reith vertreten ist, lobte Schagerls soziale Einstellung: „Du denkst immer an die sozial Schwachen. Für deinen Einsatz für die Flüchtlinge in St. Georgen/Reith gebührt dir große Anerkennung.“

Durch den Wechsel an der Ortsspitze musste bei der Sitzung am Freitag auch eine Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand vorgenommen werden. SPÖ-Mandatar Robert Kern folgt Krifter als geschäftsführender Gemeinderat nach.

ÖVP: Hager übernimmt Mandat von Auer

Einen Mandatswechsel gab es bei der ÖVP. Engelbert Auer schied aus dem Gemeinderat aus. Ihm folgt der 24-jährige Landwirt Andreas Hager nach.

Auers Platz im Prüfungsausschuss übernimmt ÖVP-Mandatarin Gertraud Lengauer. Seitens der SPÖ wurde Stefan Göttlinger neu in den Prüfungsausschuss gewählt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Lob für die neue Bürgermeisterin kommt von der SP-Bezirksparteispitze. „Birgit Krifter ist eine sehr gute Wahl. Wir freuen uns, mit ihr eine weitere starke Frau an der Spitze einer SPÖ-Gemeinde zu haben und wünschen ihr für die Ausübung des Bürgermeisteramtes alles Gute“, sagt Landesrätin und SPÖ-Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig.