Einstimmig wurde am vergangenen Freitag das Budget für das kommende Jahr in St. Georgen/Reith beschlossen. In der 560-Seelen-Gemeinde verzeichnet der ordentliche Haushalt 987.000 Euro an Einnahmen und Ausgaben, der außerordentliche 627.000 Euro. Der Abgang im ordentlichen Haushalt beträgt 79.000 Euro, die vom Land Niederösterreich gedeckt werden müssen.

Seit November ist die Gemeinde St. Georgen/Reith nun als Konsolidierungsgemeinde eingestuft, das heißt, das Land NÖ überwacht verstärkt die finanziellen Handlungen der Gemeinde. „Aufgrund der angespannten finanziellen Lage haben wir im kommenden Jahr im außerordentlichen Haushalt keine größeren Projekte geplant“, sagt Bürgermeisterin Birgit Krifter (SPÖ). So stehen nur Projekte wie der Straßen- und Wegebau, die Errichtung von Lichtwellenleitern oder die Sanierung der WC-Anlagen am Gemeindeamt auf der Agenda. „Wir versuchen, das Beste aus der doch sehr angespannten finanziellen Situation zu machen und ein gutes Miteinander in der Gemeinde und mit dem Land NÖ zu finden“, sagt die Ortschefin.

Budgetvoranschlag auch von ÖVP mitgetragen

Während im Vorjahr die SPÖ das Budget im Alleingang beschloss, trug die ÖVP den Budget-Voranschlag in diesem Jahr mit. „Wir haben uns dazu entschlossen, mitzustimmen, da es aus unserer Sicht aufgrund der extrem angespannten finanziellen Situation Sinn macht, gemeinsam die Beschlussfassung zu setzen, um zu versuchen, mögliche finanzielle Sonderunterstützungen für einige Projekte bei den zuständigen Stellen erörtern zu können“, sagt ÖVP-Obmann Josef Pöchhacker.

Kostenkontrolle für das erste Halbjahr 2019

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage habe die ÖVP gefordert, im ersten Halbjahr 2019 eine gemeinsame Kostenkontrolle über den ordentlichen Haushalt durchzuführen. „So möchten wir mögliche Einsparungspotenziale erheben. Wir haben dafür auch schon eine Zusage der Bürgermeisterin erhalten“, sagt Pöchhacker.

„Der vorherige Bürgermeister hat ein finanzielles Loch hinterlassen“, sagt VP-Obmann Josef Pöchhacker. | NÖN

„Unsere immer wieder vorgebrachte Kritik gegenüber dem vorher amtierenden Bürgermeister hat sich aber mehr als bewahrheitet: Obwohl er aufgrund seines Landtagsmandats sicherlich finanzielle Möglichkeiten gehabt hätte, hat er der amtierenden Bürgermeisterin neben den noch nicht fertiggestellten Bautätigkeiten ein sehr großes finanzielles Loch hinterlassen.“ Diese Schuldzuweisung will Krifter so nicht stehen lassen. „Die Situation ist einfach generell schwierig, da wir sehr wenige Einnahmen haben. Da spielen mehrere Faktoren mit, das kann man nicht auf eine Person festnageln“, sagt sie.

„Unser vorheriger Bürgermeister hat der amtierenden Bürgermeisterin ein sehr großes finanzielles Loch hinterlassen.“ÖVP-Obmann Josef Pöchhacker

Eine weitere Forderung der ÖVP betrifft die Sanierung des Schul- und Kindergartengebäudes. „Wir fordern eine Sanierung schon seit 2013, zu einer Umsetzung konnte sich die regierende SPÖ noch nicht durchringen, obwohl es jetzt schon eine schlüssige und kostengünstigere Planung gibt“, sagt Pöchhacker. Überrascht von diesem Vorwurf zeigt sich Bürgermeisterin Krifter. „Wir haben das eigentlich gemeinsam besprochen“, sagt die Ortschefin. „Gemeinsam haben wir einen kostengünstigeren Plan für die Sanierung der Schule erarbeitet, der statt 1,2 Millionen Euro nun 394.000 Euro vorsieht. Dieser Plan soll nun im kommenden Jahr dem Land NÖ vorgestellt werden.“