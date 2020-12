Seit Ende Februar dieses Jahres ist Josef Pöchhacker nun Bürgermeister der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde im Bezirk Amstetten. Bei der Gemeinderatswahl Ende Jänner holte der ÖVP-Chef von St. Georgen/Reith mit seinem Team eine doch recht deutliche Mehrheit von 54,3 Prozent und drehte die Gemeinde so nach 25 Jahren erstmals wieder von Rot auf Schwarz.

Den Vizebürgermeistersessel überließ der neue Ortschef jedoch seiner Vorgängerin Birgit Krifter. Bereits vor der Wahl hatte Pöchhacker angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs den Vize der SPÖ überlassen zu wollen. „Ich bin zu meinem Wort gestanden. Dass Birgit Krifter dieses Angebot auch angenommen hat, rechne ich ihr hoch an“, sagt der ÖVP-Ortschef. „Die Entscheidung, ihr den Vizebürgermeister zu überlassen, wurde von der gesamten Fraktion mitgetragen und hat sich sehr bewährt. Wir haben im nun zu Ende gehenden Jahr einiges bewegen können, wobei viele Vorarbeiten dazu von meiner Vorgängerin gekommen sind.“

„Wenn gute Vorschläge eingebracht werden, egal von welcher Fraktion, werden sie aufgenommen und umgesetzt. Nur miteinander bringen wir unsere Gemeinde weiter.“ Bürgermeister Josef Pöchhacker

Pöchhacker verweist darauf, dass bislang nahezu alle Gemeinderatsbeschlüsse einstimmig ausgefallen sind. „Die politische Kultur im Gemeinderat hat sich sehr gut entwickelt“, sagt der Bürgermeister. „Es gibt eine hohe Wertschätzung gegenüber dem politischen Mitbewerb. Die Zusammenarbeit ist gut. Wenn gute Vorschläge eingebracht werden, egal von welcher Fraktion, werden sie aufgenommen und umgesetzt. Nur miteinander bringen wir unsere Gemeinde weiter.“

Ein großes Projekt, das in der Gemeinde heuer umgesetzt wurde, war die Generalsanierung der Volksschule, die rechtzeitig zum Schulstart abgeschlossen werden konnte. Die Sanitärräume wurden ebenso wie die Decken, Fenster, Türen und Böden erneuert. In den Klassenräumen wurden Waschbecken installiert, die Wände wurden innen und außen gestrichen, die Innen- und Außenbeleuchtung sowie die elektrischen Anlagen erneuert. Bewährt habe sich auch der Einsatz einer digitalen Schultafel, eines sogenannten Smart Boards, hebt Pöchhacker hervor. „Dadurch ergeben sich im Unterricht ganz neue Möglichkeiten. Es ist wichtig, hier am Puls der Zeit zu bleiben.“

Die Kosten für das Sanierungsprojekt habe man von ursprünglich einer Million Euro auf 220.000 Euro drücken können, erzählt der Bürgermeister, nicht zuletzt, weil sich auch viele Freiwillige eingebracht haben.

Nächstes Jahr soll der Vorplatz der Schule nach einem Konzept des Dorferneuerungsvereins neu gestaltet werden, kündigt Pöchhacker an. Auch eine Neugestaltung des Bewegungsraumes werde überlegt. Dass die Schülerzahl in den nächsten Jahren wieder im Steigen begriffen ist, freut den Bürgermeister.

Ein zweites großes Projekt im heurigen Jahr war der Ausbau der Wasserversorgungsanlage in Kogelsbach. 400.000 Euro kostet der Bauabschnitt 3 maximal. Ganz abgeschlossen ist das Projekt noch nicht, bis Ende März möchte man aber so weit sein, dass die neue Anlage in Betrieb gehen kann. Auf Schiene ist das Wohnbauprojekt der Siedlung Amstetten in Kogelsbach. „Das Land NÖ hat dem Projekt bereits zugestimmt. Nun gehe ich davon aus, dass demnächst die Einreichplanung folgen wird“, sagt Pöchhacker. „Ich bin mir sicher, dass die zwölf Wohneinheiten, die hier geplant sind, schnell voll sein werden. Das Interesse ist da.“

Wichtig für die Gemeinde sei auch die Errichtung der neuen Wirtschaftsparks in Waidhofen und Opponitz. „Damit haben auch Bürger aus unserer Gemeinde ihren Arbeitsplatz in der Region.“ Erfreut zeigt sich der Ortschef auch über den Tischlerbetrieb, der im alten Bahnhof in St. Georgen/Reith nun im Aufbau ist.

Ein kleines aber feines Projekt, über dessen Umsetzung im heurigen Jahr sich der Bürgermeister ebenso sehr freut, sind die Rastplätze am Ybbstalradweg, welche die Landjugend heuer attraktiv gestaltet hat.

Die Coronapandemie sei natürlich auch in St. Georgen/Reith 2020 ein großes Thema gewesen, gibt der Bürgermeister an. Während der ersten Welle wurden in der Gemeinde zwar noch keine positiven Fälle verzeichnet, ab Herbst blieb man aber nicht mehr verschont. 18 Personen waren bislang betroffen, derzeit ist man wieder coronafrei.

Für 2021 sind in St. Georgen/Reith weniger Bautätigkeiten vorgesehen. Saniert werden soll die Straße von der Kripp zur Schule, wobei die Wien Energie auf der Strecke Kabel mitverlegen wird, um weitere Strommasten wegzubekommen. Das Budget 2021 soll vom Gemeinderat am kommenden Freitag beschlossen werden. „Das Jahr 2020 war ein sehr emotionales und starkes Jahr“, sagt der Ortschef. „Es freut mich aber, wenn die Sachen, die man sich vornimmt, umgesetzt werden. Ich hoffe, dass wir im Gemeinderat so weiterarbeiten wie bisher, dann werden wir das Beste für unsere Gemeinde rausholen.“