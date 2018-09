Ende Oktober 2015 ging das Flüchtlingsquartier im ehemaligen Blindenerholungsheim in St. Georgen/Reih in Betrieb. Ende September ist nun Schluss damit, die Flüchtlingsunterkunft schließt nach drei Jahren ihre Pforten.

„Der Vertrag mit dem Besitzer der Immobilie wurde auf drei Jahre mit Option auf Verlängerung abgeschlossen“, berichtet Christian Kogler, Geschäftsführer der Betreiberfirma SLC-Asylcare. Das in Lilienfeld ansässige Unternehmen betreibt derzeit noch rund 65 Asylquartiere in ganz Niederösterreich. „Durch die Kleinheit des Ortes haben wir in St. Georgen/Reith fast nur Familien untergebracht“, sagt Kogler.

„Der Bedarf nach Unterkünften für Familien ist mittlerweile aber wesentlich geringer. Stattdessen haben wir derzeit einen hohen Männeranteil. Für 40 Männer ist dieses Quartier aber nicht geeignet.“

SLC-Asylcare hat den Vertrag mit dem Besitzer des ehemaligen Blindenheims deshalb nicht mehr verlängert. Bereits in den letzten Monaten wurde damit begonnen, die Bewohner sukzessive in andere Einrichtungen umzusiedeln. Sieben Personen – eine Familie und vier Einzelpersonen – die noch hier wohnen, werden in den nächsten Tagen eine neue Bleibe finden.

Kogler: "Schließung im Sinne aller"

„Ich denke, die Schließung in St. Georgen/Reith ist im Sinne aller“, sagt Kogler. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war bis zum Schluss eine sehr gute.“

Am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung vor drei Jahren waren im ehemaligen Blindenheim 50 Personen untergebracht, danach waren es stets zwischen 30 und 40 Asylwerber, die in der Einrichtung ein vorübergehendes Zuhause fanden.

Als das Vorhaben, 50 Kriegsflüchtlinge in St. Georgen/Reith unterzubringen, im Herbst 2015 bekannt wurde, gingen die Wogen in der kleinen Ybbstalgemeinde hoch. Zu den üblichen Ressentiments gegenüber Flüchtlingen kam, dass so mancher 50 Flüchtlinge für die rund 550 Einwohner zählende Gemeinde als zu viele erachtete. Der damalige Bürgermeister Helmut Schagerl (SPÖ) setzte das Vorhaben aber trotz aller Widerstände um.

In Folge brachten sich zahlreiche engagierte Bürger in der Flüchtlingshilfe ein und mit SPÖ-Gemeinderat und Ex-Bürgermeister Andres Rautter fand sich ein Flüchtlingskoordinator, der das Heft in Hand nahm. Unter dem Titel „Miteinander in St. Georgen/Reith“ wurden Arbeitsgruppen gegründet, welche sich um Deutschkurse, Kontaktknüpfung und Sachspenden kümmerten. Das Blindenheim wurde zum „Gästehaus St. Georgen/Reith.“

Krifter : "Am Anfang Ängste in der Bevölkerung

„Es gab am Anfang Ängste in der Bevölkerung“, sagt Bürgermeisterin Birgit Krifter (SPÖ) „Das ist auch verständlich, weil wir so eine Situation in St. Georgen/Reith noch nie hatten. Die drei Jahre verliefen aber reibungslos. Dank Flüchtlingskoordinator Andreas Rautter, Betreuerin Astrid Schallauer und den vielen Freiwilligen, die sich hier eingebracht haben, hat alles sehr gut funktioniert. Ein großer Dank an alle!“

„Wir hatten für eine kleine Ortschaft relativ viele Flüchtlinge“, resümiert Flüchtlingskoordinator Andreas Rautter. „Gott sei Dank gab es im eigenen Ort und den Nachbargemeinden aber genug Leute, die sich in der Betreuung einbrachten. So hat das ohne Probleme funktioniert.“

Mehr als 200 Menschen, die durch Kriege ihre Heimat verlassen mussten, fanden im Gästehaus in St. Georgen/Reith in den letzten drei Jahren Unterschlupf. Nachdem man erfahren habe, dass die Einrichtung geschlossen werde, habe man schnellstmöglich nach neuen Quartieren für die Bewohner gesucht, sagt Rautter. „Ich denke, dass uns das bestmöglich gelungen ist.“ Zuletzt konnte eine siebenköpfige Familie in Waidhofen untergebracht werden.

Pflegeeinrichtung in Blindenheim denkbar

Rautter selbst wird einen der Männer, die noch im Gästehaus wohnen, bei sich aufnehmen. „Der Mann arbeitet auf der Gemeinde, da ist es naheliegend, dass er im Ort bleibt. Auch ein zweiter Asylwerber wollte in der Gemeinde bleiben. Er fand ein Privatquartier in Kogelsbach.“

Ideen, was mit dem ehemaligen Blindenerholungsheim nun passieren soll, gibt es auch schon. Die Überlegungen gehen in Richtung Pflegeeinrichtung.