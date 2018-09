Der Turngarten, der an die Volksschule St. Georgen/Reith grenzt, erstrahlt seit vergangenem Sonntag in neuem Glanz. Die Landjugend des Ortes griff im Rahmen des Projektmarathons, der am vergangenen Wochenende in vielen Gemeinden des Landes ausgetragen wurde, zu den Spaten und schuf unter dem Motto „naTURNEN im Garten“ einen Raum im Freien für die Volksschulkinder.

In der Mitte steht eine robuste Sitzgelegenheit mit Sonnensegel. Unweit davon gibt es nun ein sogenanntes Bohnentipi. Mit einer Naschhecke mit Himbeeren, Ribisel und Brombeeren und einem Hochbeet im Turngarten wurde das Projekt abgerundet.

Der neue Turngarten ermöglicht den Aufenthalt im Freien, das Anpflanzen von Gemüse und das Naschen von frischen Beeren. Der alte Apfelbaum blieb erhalten. Das Tipi wird diesen Herbst im Rahmen des Schulunterrichts bepflanzt.