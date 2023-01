Neuer Musikstammtisch für keltische Klangwelten

Im Radwegstüberl Kogelsbach treffen sich seit Kurzem jeden dritten Sonntag im Monat um 19 Uhr Musikantinnen und Musikanten, um gemeinsam Tänze und Lieder aus Irland, Schottland, der Bretagne und Wales zu spielen. Aber auch Alpenländisches mischt sich immer wieder dazu.

Ins Leben gerufen wurde der Stammtisch von Bernhart und Danika Ruso, beide Gründungsmitglieder der Celtic-Folk-Formation Spinning Wheel und seit 2020 wohnhaft in Kogelsbach. „Nach der Übersiedlung in eine so musikalische Region war es naheliegend für uns, einen Stammtisch zu gründen, um andere Musikantinnen und Musikanten kennenzulernen und gemeinsam Musik zu machen“, meint Bernhart Ruso. Auf Harfe, Akkordeon, Geige, Kontrabass, Nyckelharpa und Flöte wird aufgespielt, es wird zusammen gesungen und experimentiert. Weitere Musikerinnen und Musiker sowie Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich willkommen! Die nächsten Termine sind 19. Februar, 19. März, 16. April, 21. Mai und 18. Juni.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.