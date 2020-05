Am vergangenen Sonntag krachte ein Pkw in eine Bushaltestelle in St. Georgen/Reith.

Der Lenker war vom Ort kommend in Richtung Große Kripp unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam von der Straße ab und fuhr gegen die Haltestelle und eine Straßenlaterne. Das Rote Kreuz brachte den Autolenker, der mit einem Schock davonkam, zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Reith stand mit 25 Kameraden im Einsatz, barg den Pkw und sorgte für die Bindung des ausgetretenen Öls auf der Fahrbahn. Sowohl das Fahrzeug als auch das Buswartehäuschen wurden beim Unfall schwer beschädigt.