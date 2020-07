ST. GEORGEN/REITH Im Herbst, wenn der Schulbetrieb in der Volksschule St. Georgen wieder aufgenommen wird, werden die Volksschüler ihre Schule wohl nicht wiedererkennen. Denn diesen Sommer über renoviert die Gemeinde das Gebäude und gestaltet die drei Klassenräume neu.

„Die Fassade wird neu gestrichen, die Toilettenanlagen und Fenster erneuert, Vordächer werden errichtet, um die Wartezonen zu schützen“, erläutert Bürgermeister Josef Pöchhacker die derzeitigen Anstrengungen.

Weiters werden die in die Jahre gekommenen Stromleitungen neu verlegt. „Wir werden die Klasse methodisch modernisieren und mit einem interaktiven Whiteboard ausstatten, um unseren Kindern modernes Lernen auf Basis der Digitalisierung bieten zu können“, sagt Pöchhacker. Die einklassige Volksschule wird seit Jahren in Form einer Familienklasse geführt. „Das gewährleistet soziale Kompetenz und gleichzeitig das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen unserer Kinder“, ist Pöchhacker überzeugt. Der Turnsaal ist von der Sanierung noch nicht betroffen. Er soll in einem weiteren Schritt modernisiert werden.

Bei der Fassadensanierung sollen die gut erhaltenen Sgraffito-arbeiten, die den heiligen Georg auf der einen Seite der Schule und eine Sonnenuhr auf der gegenüberliegenden Seite darstellen, erhalten bleiben. „Sie stammen aus dem Jahr 1965 und sind schützenswerte Kunst“, ist der Bürgermeister überzeugt.