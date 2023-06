Wandertag mit der Blasmusik Kogelsbach

Die Blasmusik Kogelsbach veranstaltete nach fünfjähriger Pause wieder den traditionellen musikalischen Wandertag. Heuer wurde die „obere Wanderroute“ mit den Labstationen Trübenbachau (Blasmusik Kogelsbach), Trübenbachkogel (Fam. Leichtfried/Paumann), Trojek (Fam. Riegler), Meisserleithen (Fam. Prokesch) und Fam. Schallauer (Landjugend St. Georgen/Reith) ausgewählt. Die Wanderer konnten sich bei den Stationen mit kulinarischen Köstlichkeiten von den Familien und den Vereinen stärken.

Im Zielgelände, beim Mehrzweckhaus in Kogelsbach, wurden die Teilnehmer des Wandertages mit musikalischen Schmankerln vom Musikverein Lackenhof sowie von den Lackenhofer Buam empfangen.

Auch heuer wurde wieder das beliebte Gewinnspiel durchgeführt. Den Hauptpreis, einen 200-Euro-Reisegutschein von Daurer Reisen, sicherte sich Andrea Berger aus Göstling an der Ybbs. Der zweite Platz, zwei Nächte für vier Personen in den Ferienhäusern Kogelsbach, ging an Markus Lindner aus der Palfau. Den dritten Platz, eine Rafting-Halbtagestour vom Rafting Camp Palfau, holte sich Sandra Kern aus Hieflau.

Am Abend sorgte die Gruppe „Die Waidhofner“ für ausgelassene Partystimmung im gesamten Festzelt. Spätestens bei dem Lied „Walk 500 Miles“ trafen sich Alt und Jung auf der Tanzfläche.