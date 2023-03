Irish Party in Waidhofen/Ybbs

Den Saint Patrick's Day, den Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, der im 5. Jahrhundert lebte und als erster christlicher Missionar in Irland gilt, feiert man nicht nur in Irland, sondern überall auf der ganzen Welt, darunter auch in Waidhofen an der Ybbs.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung von Wirt Thomas Wurzenberger, der am 17. März in seinem irischen Pub „Ums Eck“ ein Event zum Saint Patrick's Day organisierte. Zu dem Anlass passend verkleidete Besucherinnen und Besucher konnten an dem Abend irische Biere, irischen Cider sowie irische Whiskys und Irish Stew, einen traditionellen irischen Eintopf, verkosten. Das Trio „Furax“ aus Wien heizte den Besuchern mit seiner stimmungsvollen Musik ein und ließ die Gäste stundenlang mittanzen und mitshaken.

Wirt Thomas Wurzenberger (rechts) und das Trio „Furax“ freuten sich über die zahlreich erschienenen Gäste. Foto: Tata Asatiani-Aigner, Tata Asatiani-Aigner

