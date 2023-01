St. Peter/Au Liste ZIEL und UBV tauschten sich aus

ZIEL-Kandidat Wolfgang Durst, der Waidhofner UBV-Kammerrat Hubert Buchinger und UBV-Landesobmann Herbert Hochwallner (von links) beim Austausch. Foto: Dein Ziel

M it der neuen Liste Dein Ziel tritt der ehemalige MFG-Politiker Wolfgang Durst mit vier Mitstreitern im Bezirk zur Landtagswahl an. Kürzlich traf der Waidhofner Stadtrat nun in St. Peter/Au den Landesobmann des Unabhängigen Bauernverbands (UBV) für Niederösterreich, Burgenland und Wien, Herbert Hochwallner, um sich über die Herausforderungen und Probleme der kleinen und mittleren Land- und Forstwirtschaftsbetriebe zu informieren.