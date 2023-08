Österreichs schnellste Seifenkistenfahrer wurden in Kematen ermittelt

Am Sonntag fand in Kematen die vierte Cup-Wertung beziehungsweise die Staatsmeisterschaft der diesjährigen Seifenkisten-Saison statt. Die Fahrerinnen und Fahrer gingen in vier Klassen (Rookie, Master, Elite XL und Open) an den Start und zeigten ihr Können.

Die Geschwister Jakob und Sophie Großberger aus Weyer siegten in den Klassen „Rookie“ und „Elite XL“ und dürfen sich nun stolz Staatsmeister nennen. Angelina Gassner bewies ihr Können schon das zweite Mal in Folge und bleibt weiter Staatsmeisterin in der „Master“-Klasse. In der offenen Klasse ging als einziger Teilnehmer Lukas Mück an den Start.

Die Staatsmeisterin der Elite-XL-Klasse Sophie Großberger kurz vor dem Start. Foto: Stefanie Grasberger

Zum Schluss durften noch alle Väter sowie Techniker Thomas Buchta und Stefanie Grasberger vom Organisationsteam mit der Seifenkiste fahren.