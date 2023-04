Stadtlauf in Waidhofen/Ybbs bei Kaiserwetter

Vollbild

FB

Siegerehrung beim Knirpsenlauf U8: Theresa Bierwipfl und Matteo Kefer (2. Platz), Elisa Krahofer und Luis Grimus (1. Platz) sowie Luis Hartner und Marie Krahofer (3. Platz). Kinderlauf U10: Lilli Brandecker und Paul Haslinger (2. Platz), Luisa Jetzinger und Lukas Podmanicky (1. Platz) sowie Ella Putz und Constantin Pattera (3. Platz). Schülerlauf U12: Noah Hintsteiner und Greta Marie Scheighuber (2. Platz), Lena Kusolitsch und Tobias Podmanicky (1. Platz) sowie Marie Maierhofer und Martin Sonnleitner (3. Platz). Schülerlauf U14: Pauline Steiner und Sebastian Frühwald (2. Platz), Carolina Grabner und Constantin Taibon (1. Platz) sowie Valentina Jaeschke und Samuel Schauppenlehner (3. Platz). Schülerlauf U16: Christina Kusolitsch und Alexander Grabner (2. Platz), Ralitza Berger und Daniel Schaufler (1. Platz) sowie Alexandra Steiner und Matteo Kaltenbrunner (3. Platz). Junioren Hobby: Hanna Moser und Luca Nabecker (2. Platz), Fiona Kammerhofer und Damjan Eror (1. Platz) sowie Lara Reiter und Gerald Resch (3. Platz). Viktoria Dan, Franz Nimetz, Mario Dan, Liselotte Nimetz (hinten, von links) sowie Oliver und Oscar Dan (vorne, von links) genossen gemeinsam den sonnigen Tag beim Stadtlauf. Der Sonntagberger Verein „Cheer Tigers“ trat beim Laufevent auf und feuerte die Läuferinnen und Läufer an. Brigitte Fuchsluger (hinten) gratulierte Aurelia und Jakob Fuchsluger zur erfolgreichen Teilnahme beim Stadtlauf. Mario und Heidi Enöckl wünschten Florian Enöckl (vorne) viel Erfolg vor dem Stadtlauf. Caroline Hönickl (links) war gemeinsam mit Marlene Teufel beim Stadtlauf sichtlich gut gelaunt. Hasan, Senida, Edin, Seliha, Mujo, Haris und Lejla Omerbasic (hinten, von links) sowie Ajsa und Emina Omerbasic, Lotta Zehetgruber und Carmen Auer (vorne, von links) genossen gemeinsam den sonnigen Tag beim Sparkassenstadtlauf. Maria Haberhauer, Josef Guttenbrunner, Rudolf Bieringer, Sandra, Lena und Christina Kusolitsch, Josef Lichtenschopf, Martin Gramer, Simone Pils und Birgit Riegler (von links) wärmten sich vor dem Start auf. Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller, Bürgermeister Werner Krammer und Moderator Tom Bläumauer (von links) nach der offiziellen Eröffnung des Hauptlaufs am Oberen Stadtplatz. Peter und Ilvy Engelbrechtsmüller sowie Susanne Wagner (rechts) nach dem Bambini-Lauf am Oberen Stadtplatz. Lukas Markhauser sorgte für die stimmungvolle Musik beim Stadtlauf 2023.

1 /22