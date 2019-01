Herr Bürgermeister, das „Stadtprojekt neu“ ist fertig, eine Präsentation ist angedacht. Wie sehen die großen Eckpunkte aus?

Bürgermeister Werner Krammer: 25 Jahre nach seinem „Stadtprojekt 1“ hat Architekt Ernst Beneder dieses einer kritischen Analyse unterzogen. Es wurde geschaut, was wurde umgesetzt, warum wurde etwas nicht umgesetzt und wie haben sich die Rahmenbedingungen geändert.

Im „Stadtprojekt 1“ ging es immer ganz stark um die Innenstadt. Das „Stadtprojekt 2“ ist nun weiter gedacht. Architekt Beneder hat sich auch mit dem Ring um die Innenstadt und den Achsen in die einzelnen Täler auseinandergesetzt und Schlüsselobjekte auf ihre Funktionen untersucht. Er hat geschaut, ob diese an der jeweiligen Stelle richtig sind. Dabei geht es um die Umnutzung von gewissen Liegenschaften, um Nachverdichtungen und darum, ganz bewusst darüber nachzudenken, wie funktioniert die Stadt. Weiters im Fokus ist der Naturraum Ybbs. So ist etwa bei unserem Gesundheitsquartier rund um das Krankenhaus und das Buchenbergheim die Ybbs in unmittelbarer Nähe, als Erholungsraum aber nicht erlebbar. Dieses Potenzial sollte man heben. Und dann sind im Stadtprojekt noch viele kleine Dinge drinnen, die mit Achtsamkeit und einem sorgsamen Umgang zu tun haben.

Bleiben wir bei möglichen Umnutzungen: Letztes Jahr brachten Sie das EVN-Areal als Standort für ein neues Landespensionistenheim ins Spiel. Ist das schon konkreter?

Krammer: Da sind wir noch auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Mittlerweile gibt es ein paar Optionen, die aber davon abhängen, ob wo anders etwas weitergeht. So kommt der Erweiterung des Betriebsgebiets zwischen Kreilhof und Gstadt eine große Rolle zu. Gewisse Betriebe in der Stadt können sich Erweiterungen dort durchaus vorstellen, womit woanders wieder Flächen frei würden. Bei diesem Prozess ergibt eines das andere. Darum bin ich auch so dahinter, dass wir die Betriebsflächen dort draußen erweitern. Das ist nicht nur für Neuansiedelungen, sondern auch für die Erweiterung von bestehenden Betrieben ganz wichtig.

Wie weit ist man bei der Schaffung dieser Betriebsfläche?

Krammer: Ich erwarte mir, dass wir noch im ersten Quartal ins Tun kommen können.

Die Entwicklung in Gstadt hat auch damit zu tun, wie es mit der Citybahn weitergeht. Wird die Stadtbahn verkürzt?

Krammer: Ich werde den Gemeinderat demnächst damit befassen.

Sie präferieren nach wie vor eine Verkürzung bis zur HTL?

Krammer: Ich werde dem Gemeinderat gegenüberstellen, welche Varianten es gibt. Eine davon ist die Verkürzung bis zur HTL. Die andere ist, dass die Citybahn bleibt und man weniger Betriebsgebiet hat. Damit wird sich der Gemeinderat im Februar auseinandersetzen, damit die Stadt hier ganz offiziell eine Willenskundgebung herbeiführen und sagen kann, wir präferieren dieses oder jenes. Damit soll dann auch klar werden, dass das nicht etwas ist, was sich nur der Bürgermeister wünscht.

Kommen wir zum anderen Ende der Citybahn. Wie steht es um die Entwicklung des Bahnhofsareals?

Krammer: Nachdem jetzt grundsätzlich klar ist, dass die Citybahn weiterfährt – auf welcher Länge auch immer – macht das die Entwicklung dort etwas schwieriger. Das Wichtigste ist dort aber die Entwicklung eines multimodalen Verkehrsknotens. Ganz wichtig ist dabei die Verbindung durch die Rudolfsbahn nach Amstetten. Das ist unser Tor zur Westbahn. Bei der Entwicklung des Bahnhofsareals sind wir aber noch ganz am Anfang. Auch das wäre aber ein potenzieller Standort für die EVN.

Welche zentralen Projekte stehen heuer in der Innenstadt an?

Krammer: Ein ganz zentrales Projekt ist das Bezirksgericht, das im Mai fertig werden soll. Das freut mich einerseits, weil wir die Organisation Bezirksgericht wieder in Waidhofen haben, andererseits, weil wir ein so wertvolles, denkmalgeschütztes historisches Gebäude wieder mustergültig in Stand setzen können und so die Substanz für die Zukunft entsprechend sichern. Ich sehe die Aufgabe der Stadt darin, sich verstärkt derartiger Objekte mit Denkmalschutz anzunehmen. Beispielsweise das Kropf-Haus: Wir haben das ja auch deshalb gekauft, weil es für einen Privaten schwer bis nicht möglich war, hier eine entsprechende Nutzung zu finden.

Ein weiteres großes Thema bleibt der Hohe Markt. Tut sich da etwas in Sachen Belebung?

Krammer: Ja, es gibt ein neues Kosmetikstudio und auch für das ehemalige „Haus der Spezialisten“ gibt es bereits eine interessante Nutzung. Ich sehe ganz deutlich, dass sich hier die Nutzung vom Handel zum Dienstleister verlagert. Hier müssen wir noch das entsprechende Bewusstsein schaffen. In unserem Maßnahmenplan für die Innenstadt haben wir aber auch die Schaffung von Wohnraum drinnen. Das tun wir in der Innenstadt mit dem Kropf-Haus und mit der ehemaligen Forstfachschulwerkstätte. Es ist aber auch an der Zeit, sich um den Kinoparkplatz und sein Potenzial Gedanken zu machen. Dort ist im Stadtprojekt ganz klar hochwertiges Wohnen vorgesehen. Es muss uns aber auch am Hohen Markt gelingen, hochwertiges Wohnen hinzubringen.

Braucht man so viel Wohnraum überhaupt? Bringt man diese Wohnungen alle voll?

Krammer: Man muss immer schauen, wann etwas umgesetzt wird. Solche Projekte haben ja unheimliche Vorlaufzeiten. Am Bene-Areal haben wir vor vier Jahren begonnen, uns damit zu beschäftigen. Ich sehe das auch so, dass wir jetzt einmal mit dem Kinoparkplatz anfangen und eine Umsetzung vorbereiten. Zum Thema Wohnungsangebot: Da merken wir schon deutlich eine Korrelation zwischen Angebot und Nachfrage. Das hängt natürlich von der Attraktivität des Wohnraums und des Standorts ab. Wir konzen-trieren uns bei der Wohnungsentwicklung nun auf die Stadtnähe. Ich bin überzeugt, dass die attraktive Anbindung an die Innenstadt, an die Naherholungsgebiete Ybbs und Buchenberg, die Schulen und Kindergärten und den öffentlichen Verkehr zählt. Bemerkenswerterweise spielt da auch der Preis oft eine untergeordnete Rolle.

Im „Stadtprojekt 1“ wurde eine Tiefgarage unter dem Graben angeregt. Ist diese Grabengarage im „Stadtprojekt 2“ noch ein Thema?

Krammer: Ja, wenn auch nicht mehr in der ganzen Länge. Man muss hier abschätzen, ob das Parken am Kinoparkplatz noch sinnvoll ist. Eine Grabengarage mit einer möglichen Anbindung zum Weißen Rössl wäre nicht uncharmant und könnte die Innenstadt entlasten. Das hängt aber sehr von den Schlüsselobjekten ab. Ich möchte das mit dem Gemeinderat besprechen. Was Ernst Beneder aufzeigt, sind Möglichkeiten. Was man in Anspruch nimmt und letztendlich damit bewirkt, dazu bedarf es einer politischen Meinungsbildung und Entscheidung.

Das Weiße Rössl ist als Standort für die Polizeistation offensichtlich schon wieder vom Tisch. Gibt es schon einen neuen Standort?

Krammer: Mein Informationsstand ist, dass ein Standort in der Alten Weyrerstraße favorisiert wird und dort weiterführende Planungen bereits im Gange sind.

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet wird sich verzögern. Warum?

Krammer: Die Umsetzung in der Pilotregion geht nicht so schnell wie von Landesseite vorgesehen. Es scheitert offensichtlich an der Finanzierung. Wir haben hier aber als Standortgemeinde dem Land gegenüber Bereitschaft signalisiert, in Vorlage treten zu können. Ich bin sehr dankbar für die Leistungen, die jetzt schon von Landesseite in den Breitbandausbau geflossen sind. Im Kerngebiet am Rabenberg, in der Höhenstraße und Richtung Wirts sind an die 800 Haushalte angeschlossen worden. Das ist eine beträchtliche Anzahl, die uns nichts gekostet hat. Wenn man die 3.000 Haushalte im kabelplus-Gebiet dazurechnet, dann haben wir bereits ein beträchtliches Ausbaugebiet geschafft. Konkret geht es in Waidhofen noch um etwa 650 Haushalte im nöGIG-Gebiet.

Für diese haben wir mit der zuständigen Planungsfirma einen Ausbauplan für die nächsten drei Jahre festgelegt, mit einer Ausbautranche von 200 Haushalten pro Jahr. Da gibt es eine Prioritätenreihung nach der technischen Umsetzbarkeit. Das Urltal, Windhag und ein Teil von Konradsheim sind im nächsten Jahr dran. Der Stadt wird das in den nächsten drei Jahren rund 800.000 Euro kosten. Das ist ein nicht unbeträchtlicher, aber doch überschaubarer Restfinanzierungsbetrag, wenn ich ihn auf die gesamten Haushalte von Waidhofen umlege. Ich halte den Breitbandausbau für ganz wichtig, weil das letztendlich ein ganz wesentlicher Standortfaktor für Waidhofen sein wird, wo wir doch ein wenig abseits der Westachse liegen.

Vor Weihnachten gab es in Waidhofen zwei Kundgebungen einer überparteilichen Initiative für ein humanitäres Bleiberecht. Sie haben gesagt, sie unterstützen dieses Anliegen bzw. hat Sie Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik offiziell bei einer Kundgebung vertreten. Ist das bei der Bundes-ÖVP angekommen und gab es Reaktionen?

Krammer: Ich maße mir nicht an, dass, wenn wir das machen, es für mehr Aufmerksamkeit sorgt, als wenn Altlandeshauptmann Pröll die Anschober-Petition unterstützt. Selbst dort hat man gemerkt, es kommt noch nicht an. Ich habe beim Neujahrsempfang aber in aller Deutlichkeit gesagt, dass es notwendig sein wird, gerade im Bereich des humanitären Bleiberechts für Einzelfälle und hinsichtlich der Lehre für Asylwerber Lösungen zu suchen. Mit diesem Schritt von Waidhofen erwarte ich mir, dass sich vielleicht noch mehr Kommunalpolitiker etwas sagen trauen und damit sozusagen ein kleines Loch in einen Damm bohren.