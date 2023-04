Waidhofen/Ybbs: Bibliotheksführerscheine für Zeller Volksschüler

Die Schülerinnen und Schüler der 2A der Volksschule Zell erlernten in den letzten Wochen den richtigen Umgang mit Büchern und fanden heraus, wie man sich am besten in einer Bibliothek zurechtfindet. Der Bibliotheksführerschein ist nun der Lohn für die fleißige Arbeit. „Wir wollen durch dieses Projekt junge Schülerinnen und Schüler zum Lesen motivieren und freuen uns, wenn sie unsere Bibliothek besuchen“, sagt Bibliothekarin Alexandra Tatzreiter.

Gemeinsam mit Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer sowie Julia Stockner von der Sparkasse Waidhofen wurden die Bibliotheksführerscheine den Kindern übergeben. „Ich gratuliere euch herzlich zu eurem ersten Führerschein und hoffe, dass ihr auch in der Freizeit das ein oder andere Buch zur Hand nehmen werdet und eure Lesebegeisterung beibehaltet“, sagte Gudrun Schindler-Rainbauer. Mit Freude nahmen die Kinder die Urkunde und ein Sackerl mit Überraschungen, gesponsert von der Sparkasse, entgegen.

