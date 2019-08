Mit einer Vernissage eröffnete die Stadtgalerie Waidhofen am Freitag, 9. August, ihre aktuelle Schau. Die beiden Waidhofnerinnen Eva Grimus und Gerlinde Weis präsentieren darin ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Malerei und der Keramikplastik.

„Es sind sehr persönliche Standpunkte, die die beiden Künstlerinnen formulieren, eine Weitergabe von Dingen, die durch die Betrachtung zu etwas Schönem und sehr Persönlichem werden“, formulierte Gerhard Gattringer in seiner ausgefeilten Laudatio. Er ortete in den künstlerischen Positionen der beiden ein Hineingreifen ins Leben, das „kein schmerzvolles Abringen, sondern vielmehr ein lustvolles Herausringen“ bedeute. Er spielte damit auf den Ausstellungstitel „Jahresringe(n)“ an, der mit dem botanischen Begriff der Jahresringe und dem Ausdruck „sich etwas abringen“ spielt.

Der Mediziner hatte dafür den Forschungsbegriff der Neuroästhetik parat, deren Ziel es ist, die neurobiologischen Grundlagen ästhetischer Empfindungen bei der Rezeption von Kunst zu erforschen.

Die Ausstellung ist bis 25. 8., jeweils Freitag 16–19 Uhr, Samstag 10–13 Uhr und Sonntag 15-18 Uhr zugänglich.