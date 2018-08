Der studierte Windhager Musiker und Maler Christoph Maderthaner gibt in der Stadtgalerie erstmals in einer großen Einzelausstellung eine Übersicht über sein bisheriges Werk. Die Bezeichnung bisherig ist dabei zumindest zweischneidig.

Denn der Waidhofner Autodidakt hat mit seinen Ölgemälden einen Weg eingeschlagen, der technisch auf beachtlichem Niveau angekommen ist und gleichzeitig thematisch stark polarisiert. Mit dem Ausstellungsthema „Fleisch-Los – Haben wir noch Respekt vor dem Lebewesen?“ hinterfragt der aufstrebende Künstler die industrielle Tierhaltung, allerdings ohne zu urteilen, zu verurteilen oder andererseits zu beschönigen.

Durch die Verschränkung von ästhetisch-realistischen Akten mit Tiertötungsmaschinen stellt er an den Betrachter unbequeme Fragen, ohne sich in Appelle zu vergehen. Wenn gerade dieses Darstellen prekärer Zusammenhänge an große Vorbilder in der realistischen Malerei des 20. Jahrhunderts erinnert, dann kann dies als Richtungspfeil dafür gewertet werden, auf welchen Weg sich der Künstler gemacht hat. In Porträts, die er zum Teil in einer Art Torsierung in Bruchstücke und Skizzen spaltet, malt er Personen seiner Umwelt und Prominente aus Kunst und Politik. In aufwendiger Lasurtechnik entstehen fotorealistische Effekte.

Malereien sind bis 26. August zu sehen

Bei der Vernissage am 9. August zeigte sich Bürgermeister Werner Krammer stolz, solch aufstrebende Talente in der Stadt zu haben. Christian Kühn hielt die Laudatio auf den Künstler und Kurt Fröhlich vom Verein gegen Tierfabriken bezog Stellung zur naturgemäß kritischen Sichtweise des Vereins zum Thema Tierhaltung. Die Arbeiten von Christoph Maderthaner werden noch bis 26. August in der Stadtgalerie Waidhofen ausgestellt.