Vier Künstler im Dialog

In der Stadtgalerie stellten Kirsten Borchert, Christiane Reiter, Bernhard Hosa und Moussa Kone aus. Die Kuratorinnen Gabi Mitterer und Klaudia Stöckl, Kulturstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer und Laudator Lucas Gehrmann (von links) eröffneten die Schau am Freitag in einer Vernissage.

Foto: Lugmayr