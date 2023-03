Waidhofen/Ybbs: Kinderlauftraining in den Startlöchern

Am Samstag, 22. April, geht der Sparkassen-Stadtlauf in der Waidhofner Innenstadt über die Bühne. In Vorbereitung darauf bietet die Sportunion Waidhofen auch heuer wieder für die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein spezielles Kinderlauftraining an. Freude an der Bewegung in Spaß am (Lauf-)Sport stehen dabei im Vordergrund.

Alle bewegungsfreudigen Kids ab fünf Jahren sind herzlich eingeladen, unter fachkundiger Anleitung von ehrenamtlichen Sportunion-Athleten und in bewusst familiärer Atmosphäre am Stadtlauf-Kinderlauftraining teilzunehmen: Dieses findet ab Mittwoch, 22. März, wöchentlich mit Ausnahme der Karwoche im Alpenstadion, von 17 bis 18 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Infos und (Zeit-)Pläne zum Stadtlauf sind unter www.sportunion-waidhofen-la-tria.com abrufbar. Ebenso ist die Anmeldung bereits geöffnet. Aktuelle News, Lauftipps und Infos gibt es zudem laufend auf der Stadtlauf-Facebook-Seite.

