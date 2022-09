Erntedank- und Pfarrfest in Waidhofen/Ybbs gefeiert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Prozession am Sonntag musste wegen des Regens leider entfallen. Beim Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche stellte Stadtpfarrer Herbert Döller (links) den neuen Kaplan, Pater Samuel Igwe (rechts), der Pfarrgemeinde vor. Anschließend lud Pfarrgemeinderatsobfrau Maria Schörghofer zum Pfarrfest in den Pfarrhof ein.

