Neue Mitglieder im Waidhofner Stadtbaubeirat

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Mitglieds Franz Sam beraten nun zwei neue Mitglieder die Stadt in Sachen Ortsbildgestaltung.

Sandra Gnigler und Michael Salvi bilden neben Wojciech Czaja den Kreis jener Architekten, die Bauwerber im Innenstadtbereich bei der Realisierung von Bauvorhaben beraten und unterstützen. Sandra Gnigler leitet ein Architekturbüro in Linz. Michael Salvi ist gebürtiger Schweizer und führt mit Partnern ein großes Architekturbüro in Wien und Bern. „Ich freue mich bereits auf eine gute Zusammenarbeit“, begrüßte Bürgermeister Werner Krammer die beiden neuen Mitglieder im Rathaus.

Der Stadtbaubeirat unterstützt die Baubehörde in diesbezüglichen Bewilligungsverfahren sowie – über den Einzelfall hinaus – in der Formulierung architektonischer und städtebaulicher Kriterien der Stadtentwicklung. Dafür tritt das Gremium in der Regel alle zwei Monate zusammen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.