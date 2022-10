Waidhofen/Ybbs: Achse Zell soll grüner werden

Um ihren Kindern einen sicheren Schulweg zu gewährleisten, forderten Eltern zuletzt Verkehrsmaßnahmen für den Ortsteil Zell ein. Vor allem der Kreuzungsbereich der Arzberg- mit der Feld- bzw. der Vorgartenstraße solle entschärft werden. Eine darauf abzielende Petition unterzeichneten 40 Familien.

Wie die NÖN berichtete, möchte sich die Stadt Waidhofen nun der Entschärfung der Verkehrssituation auf der Zell annehmen und die Achse Feldstraße – Vorgartenstraße – Sergius-Pauser-Straße – Zuber straße nach einem Konzept von Stadtplaner Ernst Beneder neu gestalten, indem ein sogenannter „vereinfachter Straßenquerschnitt“ umgesetzt wird.

Am Mittwoch der Vorwoche präsentierten Bürgermeister Werner Krammer, Architekt Ernst Beneder und Baudirektor Martin Helm den Anrainern erste Pläne des Projekts. Man wolle das „grüne Netz“, wie es Stadtplaner Beneder in seinem „Stadtprojekt 2.0“ vorgesehen hat, weiter über Waidhofen spannen, hielt der Stadtchef fest. Bei der Verbindung der städtischen Grünoasen solle weniger Boden versiegelt und die Verkehrssicherheit erhöht werden, indem die Wege geh- und radfreundlicher gestaltet werden. Krammer verwies auf eine Begehung der Zeller Achse mit NÖ.Regional-Mobilitätsberaterin Waltraud Wagner. Deren Verbesserungsvorschläge seien mit Beneders „Grünem Netz“ gekoppelt worden, meinte der Stadtchef.

Baudirektor Helm gab Einblicke in den Leitfaden des Landes NÖ für die Gestaltung von Siedlungsstraßen und mithin in das Konzept des vereinfachten Straßenquerschnitts. Dabei wird empfohlen, Hauptfahrbahnen nur mehr 3,5 bis 4,25 Meter breit zu machen, daneben unversiegelte, nicht erhöhte Nebenflächen anzulegen und Verschwenkungen der Straße durchzuführen. So soll es zu einer Verlangsamung des Verkehrs kommen.

Anrainer für Rechtsregel bei Arzbergkreuzung

In Folge präsentierte Beneder, selbst Anrainer auf der Zell, seine Vorstellungen für die Gestaltung der Achse (siehe Infobox). Zentral dabei ist, dass die Fahrbahnbreite zum Großteil auf 3,50 Meter reduziert werden soll. Die Arzbergkreuzung könne wegen einzuhaltender Schleppkurven allerdings nicht im vereinfachten Siedlungsquerschnitt hergestellt werden, hielt Beneder fest. Dafür solle die Fahrbahn leicht verschwenkt werden. Ausladende Bäume bei der Einfahrt in die Kreuzung sollen die Straße optisch verengen und das Tempo drosseln. Es handle sich hier allerdings um kein fertiges Projekt, hielt der Stadtplaner fest.

Das ganze Projekt solle nächstes Jahr mit der Gestaltung der Arzbergkreuzung rund um Ostern begonnen und dann möglichst rasch in einem Zug umgesetzt werden, sagte Stadtchef Krammer. Die nachfolgende Diskussion gestaltete sich durchaus hitzig. Der Initiator der eingangs erwähnten Petition, Leo Fischhuber, hielt fest, dass die Entschärfung der Arzbergkreuzung oberstes Ziel sein müsse. „Die Kreuzung ist gefährlich. Die Arzbergstraße darf keine Durchzugsstraße mehr sein. Die Stopptafeln müssen fallen und stattdessen soll ein Rechtsvorrang gelten. Dann müssen auch jene, die von oben kommen, langsamer fahren und stehen bleiben.“

Der Stadtchef wollte sich da aber nicht festlegen. „Das müssen wir noch diskutieren. Hier gilt es alle Aspekte zu beleuchten“, sagte er und führte den Citybus- und den landwirtschaftlichen Verkehr ins Felde. „Ziel ist es, das Tempo zu reduzieren. Das erreichen wir durch eine leichte Verschwenkung und die Bäume.“

Fischhuber und weiteren Eltern, die ihre Kinder auf der Zell zu Fuß zur Schule schicken, ist dies aber zu wenig. „Wir sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden“, sagt Fischhuber. „Die präsentierten Pläne stellen keine große Verbesserung der Kreuzungssituation dar. Damit werden wir uns nicht abspeisen lassen.“ Fischhuber verweist darauf, dass die Verkehrsexpertin des Landes für 30er-Zonen einen Rechtsvorrang empfiehlt.

