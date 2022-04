Agenda für die nächsten fünf Jahre für Waidhofen/Ybbs

Werbung

Nach der Gemeinderatswahl am 30. Jänner und dem Ende der absoluten VP-Mehrheit im Waidhofner Stadtparlament haben sich WVP, SPÖ und Liste FUFU auf eine Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren geeinigt. Die NÖN berichtete.

In einer zweitägigen Klausur konkretisierten die drei Parteien nun Anfang April den Fahrplan für die aktuelle Gemeinderatsperiode und legten die Eckpunkte ihres gemeinsamen Programms fest. „Viele geplante Vorhaben lagen bereits vorbereitet am Tisch. So konnten wir rasch Prioritäten setzen“, hält WVP-Stadtchef Werner Krammer fest.

In der Innenstadt sollen die Pflastersanierung in den nächsten drei Jahren abgeschlossen und die neue Stadtmöblierung ergänzt und optimiert werden. Die Aufenthaltsqualität im Zentrum möchte man durch mehr Grün steigern – auch am Oberen Stadtplatz.

Keine fixen Bäume am Oberen Stadtplatz

Fixe Bäume, wie am Freisingerberg, werden dort jedoch keine gesetzt werden. Stattdessen sind Bäume in Trögen, wie bei der neuen Bushaltestelle am Unteren Stadtplatz, angedacht. Damit muss die Liste FUFU Abstriche hinnehmen. „Der von uns in der Mitte des Oberen Stadtplatzes vorgesehene Grünstreifen ist vom Tisch, weil Architekt Ernst Beneder das nicht will“, sagt FUFU-Chef Dowalil. Zumindest würden aber grüne Gestaltungselemente hinkommen. „Als Juniorjuniorpartner müssen wir das hinnehmen“, hält Dowalil fest und verweist auf andere klimarelevante Maßnahmen, bei denen sich die Liste FUFU habe durchsetzen können. So sollen etwa neue Siedlungsstraßen ausreichend Grünraum beinhalten und verpflichtende klimaaktive Standards für Stadtimmobilien festgelegt werden. „Dieser Gebäudestandard wird Energieeffizienz, Planungs- und Ausführungsqualität sowie die Qualität der Baustoffe und der Konstruktion definieren“, führt Dowalil aus. „Der klimaaktive Gebäudestandard soll in weiterer Folge auch einen Anreiz für private Häuslbauer oder Sanierer darstellen.“

Am Hohen Markt sind am Alten Rathaus und beim Lokal „Bierplatzl“ Fassadenbegrünungen angedacht. Auch die Raiffeisenbank hat Interesse bekundet.

Weiters soll die Innenstadt zur Begegnungszone werden. Damit wird eine SPÖ-Forderung umgesetzt. „Es geht hier um eine Gleichstellung aller Verkehrsteilnehmer“, freut sich SPÖ-Chef Armin Bahr. Tempo 20 in der Innenstadt werde damit per Verordnung amtlich gemacht, führt Stadtchef Krammer aus. Im Grunde werde alles so bleiben wie bisher.

Verbesserungen soll es bei der Barrierefreiheit in der Stadt geben. „Wir wollen für alle die größtmögliche Mobilität gewährleisten“, sagt Bahr. Neben den vom BHW 2016 nach einer Stadtbegehung empfohlenen Maßnahmen sollen auch die Gehsteige durch Absenken oder Rampen leichter zugänglich gemacht werden.

Attraktiviert werden soll auch der Wochenmarkt. Ein touristisch ausgerichtetes Konzept soll getestet werden. „Die derzeitige Situation ist suboptimal, weil der Wochenmarkt von Autos regelrecht erdrückt wird“, sagt der Stadtchef. Thema von weiteren Gesprächen wird die künftige Parkraumbewirtschaftung in der Stadt sein.

Weitere Schwerpunkte gelten der Entwicklung der stadteigenen Immobilien und der Radweganbindung. Auf der Zell soll ein Bildungscampus und im Vogelsang ein Generationenwohnprojekt Realität werden.

