Die Stadt Waidhofen will auch heuer wieder im November ihre großen Töchter und Söhne vor den Vorhang holen. Sie tut das, indem sie ihnen den Stadtpreis „[a:bua]“ verleiht. Dieser wird seit einigen Jahren in den Kategorien Kultur, Sport, Zukunft und Soziales für besonderes Engagement in diesen Bereichen vergeben.

Nominierungen sind bereits möglich. Jeder, der will, kann Personen oder Vereine, die mit besonderen Aktionen und Engagement aufwarten, online auf www.waidhofen.at/formulare bis 15. August nominieren. Eine Jury wählt dann aus allen Nominierten die Preisträger aus.

Richtlinien, die für alle Bereiche eingehalten werden müssen, sind auf der Homepage der Stadt einsehbar. Selbstnominierungen sind ausgeschlossen.