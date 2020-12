„Das vergangene Jahr hielt für uns alle besondere Überraschungen bereit“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Und gerade deshalb wollen wir wieder Menschen, die das Leben in Waidhofen prägen und den Namen der Stadt bis weit über ihre Grenzen hinaustragen, vor den Vorhang holen und Danke sagen.“ Danke gesagt wird auch heuer wieder mit dem Stadtpreis „[a:bua]“, der seit 2016 jährlich an Waidhofens große Töchter und Söhne vergeben wird.

Im Herbst war die Bevölkerung aufgerufen, Personen zu nominieren, die sich durch besondere Leistungen in den Bereichen Kultur, Sport, Zukunft und Soziales hervorgetan haben. Aus diesen Vorschlägen entschied sich die Jury schließlich für sieben Preisträgerinnen und Preisträger.

Vier Haupt- und drei Anerkennungspreise

Der Intendant des Waidhofner Klangraum-Festivals Thomas Bieber erhält den Kulturpreis. BMI/Gerd Pachauer



Der Kulturpreis geht heuer an den Intendanten des Waidhofner Klangraum-Festivals Thomas Bieber, der im Sommer mit viel Aufwand ein großartiges Veranstaltungshighlight mit dem weltbekannten Waidhofner Bass Günther Groissböck im Alpenstadion organisieren konnte.

Silvia Hraby wird für ihren Einsatz mit dem Sozialpreis gewürdigt. BMI/Gerd Pachauer

Der Verein GeWoZu unter Obmann Jakob Anger realisiert gerade ein Wohnprojekt für gemeinschaftliches Wohnen in der Sergius-Pauser-Straße. Für dieses innovative Projekt wurde der Verein mit dem Zukunftspreis gekürt.

Torhüter Lukas Wedl wird mit dem Sportpreis der Stadt Waidhofen bedacht. Magistrat

Der Sportpreis ging an den 25-jährigen Torhüter Lukas Wedl vom FC Wacker Innsbruck. Der Einsatz der Jugendgemeinderätin Silvia Hraby wurde mit dem Sozialpreis gewürdigt. Hraby rief die „Waidhofen hilft“-Hotline ins Leben, an die sich Corona-Risikogruppen sowie Menschen, die sich in Quarantäne befinden, wenden können. Diese Menschen können bei der Hotline des Sozialamts anrufen und Freiwillige erledigen dann für sie Besorgungen.

Die beiden Jungläufer Paul Schedlbauer und Damjan Eror (von links) erhalten ebenfalls einen Anerkennungspreis. BMI/Gerd Pachauer



Neben den vier Hauptpreisen wurden auch wieder Anerkennungspreise vergeben: Die beiden Jungläufer Damjan Eror und Paul Schedlbauer wurden für ihre sportlichen Leistungen geehrt.

riz-up-Gründungsberater Gregor Haslinger bekommt einen Anerkennungspreis. BMI/Gerd Pachauer



Gregor Haslinger wurde für sein Engagement im Bereich Unternehmensberatung ausgezeichnet: Der riz-up-Gründungsberater gibt Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit wertvolle Tipps und Hilfestellungen.

Die Preisträger dürfen sich über eine handgemachte Trophäe von Schmied Sepp Eybl freuen. Die Ehrung konnte zwar nicht wie gewohnt bei einer großen Feier im Kristallsaal stattfinden, aber „sobald es wieder möglich ist, wird ein würdiger Rahmen gefunden werden, um die Preisträgerinnen und Preisträger gebührend auszuzeichnen“, sagt Krammer und ergänzt: „Danke für eure Zeit und Energie und den hohen persönlichen Einsatz. Ihr seid Vorbilder und Aushängeschilder für ganz Waidhofen.“