In der dritten Woche der Stadtveranstaltungsreihe „Unter den Arkaden“ trat die siebenköpfige Band „Sappalott“ im Schlosshof in Waidhofen auf. Die Musiker präsentierten eine Auswahl an geschmackvollen Liedern – was das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss. „Queen“, „The Beatles“ oder G. Rossini – das waren nur einige der Musikgrößen, die Julius Dorfbauer (Gitarre), Elli Dorfbauer (Gesang), Anton Brachner (Geige), Mike Steiner (E-Bass), Tata Asatiani-Aigner alias Filia Solis (Klavier), Alexander Aigner (Kontrabass) und Erik Haselsteiner (Percussion) bei der Veranstaltung interpretierten.

Aber auch die Eigenkompositionen der Band kamen bei den zahlreich erschienenen Besuchern gut an. Erst nach mehreren Zugaben konnte die Band das Konzert beenden. Unter den begeisterten Zuhörern waren unter anderem Kulturreferentin Andrea Lengauer, Gemeinderätin Gabi Weber und Obfrau des Vereins Stadtmarketing Margit Watzinger. Für die kulinarischen Schmankerl und kühlen Getränke sorgte Schlosswirt Andreas Plappert.