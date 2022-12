Waidhofner Buchenberg: Scharfe Kritik an Forststraße

Im Juni wurde vom Waidhofner Gemeinderat der Bau einer neuen Forststraße für die Holzbringung am Buchenberg beschlossen. So mancher wunderte sich zuletzt allerdings über die Dimension der Straße, die da über den Sommer in den Berg geschlagen wurde. Seitens der Stadt verteidigte man den „Forstweg“ zuletzt und verwies auf das Waldentwicklungskonzept, das im April 2021 einstimmig vom Gemeinderat abgesegnet worden war, und auch eine Nutzfunktion des Stadtwaldes festhält. Die NÖN berichtete.

Foto: privat

Am Montag der Vorwoche war die Forststraße Diskussionsthema im Stadtparlament, als es galt, 9.342 Euro an Mehrkosten für den Straßenbau freizugeben. FUFU-Stadtrat Martin Dowalil nutzte dies, um einmal mehr seine Kritik an der neuen Forststraße anzubringen. Es handle sich hier um einen massiven Eingriff in ein Naherholungsgebiet, das dazu noch der Stadt gehöre, meinte Dowalil und verwies auf die Buchenberg-Charta aus dem Jahr 2008, in welcher festgehalten wird, dass am Buchenberg nur der notwendigste Forstwegausbau erfolgen solle. Der FUFU-Stadtrat bekrittelte die Breite der neuen Straße, die über Parkbuchten für Harvester verfüge und von sechsachsigen, 44 Tonnen schweren Forst-Lkw befahren werde. „Man fühlt sich wie in einem Steinbruch“, ärgerte sich Dowalil und plädierte dafür, das Projekt nochmals hinsichtlich seiner Klimarelevanz zu überprüfen. Kritik kam auch von FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger, der ebenso wie die Liste FUFU dem Forststraßenbau nicht zugestimmt hatte. Man habe hier nun eine Autobahn, meinte er.

Stadtförster verteidigt Seilkrannutzung

Im Folgenden rückte Stadtförster Georg Brenn zur Verteidigung des Projekts aus. Er hielt fest, dass es sich um keine Parkbuchten, sondern Wenderadien handle und verwies auf die Vorteile der Seilkrannutzung bei der Holzbringung. Dabei könne das Seil nach oben und unten hin mehrere 100 Meter gespannt werden, wodurch keine weiteren Eingriffe nötig seien, führte Brenn aus. Wo der Kran stehe, benötige man allerdings Platz. Zudem seien keine ökologisch höherwertigen Bäume gefällt worden, meinte der Stadtförster weiter. Ende März/Anfang April werde man mit der Begrünung der Böschung starten. Die Gemeinderäte bat Brenn, dem Projekt ein Jahr Zeit zu geben und es dann zu bewerten.

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) betraute im Folgenden Vizebürgermeister Mario Wührer (WVP) damit, den für das Waldentwicklungskonzept verantwortlichen BOKU-Professor Eduard Hochbichler einzuladen, um die Thematik auszudiskutieren. „Mir ist es ein Anliegen, die Sorgen und Bedenken ernst zu nehmen und die Thematik nochmals zu beleuchten“, sagte der Stadtchef. Letztendlich stimmten die Liste FUFU und die FPÖ dem Tagesordnungspunkt nicht zu. Die MFG-Mandatare Sabrina Grillenberger, Walter Kronsteiner, Ingrid Buchinger und Sonja Schwentner enthielten sich der Stimme.

BOKU-Professor Hochbichler wird Anfang kommenden Jahres dem Gemeinderat das Waldentwicklungskonzept erläutern. Danach soll es eine Info-Veranstaltung für die Öffentlichkeit geben. „Diese Straße ist sicher ein Eingriff in die Natur“, sagt Vizebürgermeister Wührer. „Wir wollten aber eine längere Sperre der Wege am Buchenberg verhindern. Das ist uns gelungen. Ich hoffe auch, dass das die letzte Forststraße war.“

