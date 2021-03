Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner) stieg zuletzt auch im Bezirk Amstetten wieder an. Lag man am Montag der Vorwoche noch bei 91,8, betrug der Wert am Montag dieser Woche bereits 220,6.

In den einzelnen Ybbstalgemeinden verlief die Entwicklung der Covid-Infektionszahlen auch in der Vorwoche unterschiedlich. In Summe stieg die Zahl freilich auch hier an.

In Allhartsberg hielt man am Sonntag wie noch am Montag der Vorwoche bei nur einem positiven Fall. In Sonntagberg hingegen stieg die Zahl der Infizierten von Montag der Vorwoche bis Montag dieser Woche von zehn auf 19 an. In Kematen wiederum galten am Montag nur noch drei Personen als Covid-positiv. Am Montag der Vorwoche waren es noch acht.

Rückläufig waren die Zahlen zuletzt auch wieder in Ybbsitz. Während man am Montag der Vorwoche bei zehn aktiven Fällen hielt, waren es am Montag dieser Woche nur mehr sechs. Drei Neuinfektionen kamen hinzu, sieben Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund. 196 Personen machten in der Vorwoche von dem Gratis-Testangebot in der Mittelschule Ybbsitz Gebrauch. Covid-positive Personen wurden keine identifiziert.

In den Gemeinden des Oberen Ybbstals stieg die Zahl der Infizierten zuletzt wieder an. Waren in Hollenstein am Montag der Vorwoche noch fünf Personen infiziert, waren es am Montag dieser Woche neun.

In Opponitz stieg die Zahl der Infizierten von Montag der Vorwoche bis Montag dieser Woche von einer auf drei Personen.

Erhöht hat sich die Zahl der Covid-Infektionen zuletzt auch in St. Georgen/Reith. Nach zwei Infizierten am Montag der Vorwoche galten am Montag bereits zehn Personen als Covid-positiv.

„Dadurch, dass es in Göstling zuletzt so viel Fälle gab und Göstling für St. Georgen/Reith ein wichtiger Mittelpunkt ist, was das Einkaufen oder den Schulbesuch betrifft, sind die Infektionszahlen auch bei uns zuletzt wieder gestiegen“, sagt Bürgermeister Josef Pöchhacker. Die Teststraße am Gemeindeamt wurde durch den Anstieg besser frequentiert. 63 Personen ließen sich in der Vorwoche testen, ein positiver Fall wurde herausgefischt.