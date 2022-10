Hubert Mandl eröffnete Trafik in Ybbsitz

17 Jahre lang hatte Hubert Mandl eine Trafik in Waidhofen am Oberen Stadtplatz betrieben. Nun wechselte er nach Ybbsitz. Im Haus Alte Poststraße 3 – zwischen Waidhofner Straße und Alter Poststraße – eröffnete er am Samstag seinen neuen Geschäftsstandort.

„Hier habe ich wesentlich mehr Platz als im Waidhofner Geschäft“, begründet er den Standortwechsel. Grundlage der Entscheidung war auch, dass der Ybbsitzer Trafikant Elmar Fenzl überraschend verstorben war und damit Ybbsitz ohne Trafik ankam. „Trafiken sind nicht nur willkommene Nahversorger, sondern auch interessante Frequenzbringer“, sagte Bürgermeister Gerhard Lueger bei der Eröffnung. Mandl, mit dem seine langjährige Mitarbeiterin Claudia Hauenschild nach Ybbsitz wechselt, freute sich über die Willkommensgeste: Gleich zehn Gemeinderäte kamen mit dem Bürgermeister, um den Unternehmer willkommen zu heißen. Dazu die Hollensteiner Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer und ihr Vize Walter Holzknecht, denn Petra und Hubert Mandl kommen aus Hollenstein.

„Ich möchte Kunden ein breites Angebot an Produkten bieten, das weit über Rauchwaren hinaus reicht“, sagte Mandl. Dass er den Großteil der geschmackvollen Einrichtung selbst gezimmert hat, verrät den gelernten Tischler Mandl.

