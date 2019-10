Der Steinkrebs ist in ganz Österreich stark bedroht. Die Bestände gehen rasant zurück. Grund dafür ist unter anderem die sogenannte Krebspest – eine Erkrankung, die vom amerikanischen Signalkrebs übertragen wird. Die NÖN berichtete.

Um dem Sterben des Steinkrebses Einhalt zu gebieten und die bedrohte Tierart zu schützen, führt man in Waidhofen nun eine Kartierung der Steinkrebsbestände durch. 18.756 Euro gab der Gemeinderat dafür Anfang September frei. Diese Kartierung soll die Basis für weitere Schutzmaßnahmen sein, die die Stadt dann gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung setzen will. „Wir wissen bereits über zwei bestehende Steinkrebsbestände Bescheid. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, in unseren großen, bewaldeten Gebieten, die von zahlreichen kleinen Bächen durchzogen sind, noch weitere Bestände zu finden“, sagt Stadtförster Georg Brenn.

„Das einfachste Mittel gegen den Krebspest-Erreger ist Trockenheit. Material, das lange genug trocken ist, enthält keine lebenden Sporen mehr.“Clemens Gumpinger, blattfisch

Unterstützt wird die Stadt Waidhofen bei der Kartierung vom Büro „blattfisch e.U.“, das seine Expertise im Krebsschutz- und Gewässermanagement einbringt. Blattfisch-Mitarbeiter Stefan Auer hat bereits mit der Kartierung im Gebiet Kreilhof begonnen, als nächster Schritt soll der Steinkrebsbestand im Gebiet Waidhofen erschlossen werden.

Danach will man konkrete Maßnahmen setzen, um einerseits den Steinkrebs vom Signalkrebs und der durch ihn übertragenen Krebspest zu schützen, andererseits aber auch dem Lebensraumverlust durch Gewässerverbau Einhalt zu gebieten. Durch die oft notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen werden viele kleine Bäche und Gerinne häufig völlig dereguliert, was den Steinkrebsen Lebensraum entzieht. „Die Krebspest und der Gewässerverbau sind aber nur zwei der hauptsächlichen Gefährdungsfaktoren, die wir gemeinsam mit der Stadt Waidhofen bekämpfen wollen“, sagt Clemens Gumpinger vom Büro blattfisch.

Magistrat/Engleder

Als besonders wichtig betrachtet es der Experte auch, die Öffentlichkeit zu informieren: „Die Verschleppung der Krebspesterreger kann zum Beispiel durch Trockenheit verhindert werden“, erklärt Gumpinger. „Jegliches Material, sei es Angelzeug, Stiefel oder auch Baumaschinen, das lange genug trocken ist, enthält nämlich keine lebenden Sporen mehr.“ Auch eine Desinfektion des Materials kann die Sporen abtöten. „Die entsprechenden Desinfektionsmittel sind in Tablettenform erhältlich und lassen sich in Wasser auflösen. Mit einer Sprühpumpe können sie leicht aufgetragen werden“, informiert Gumpinger.

Auch Bürgermeister Werner Krammer betont die Wichtigkeit, den Steinkrebs zu schützen: „Waidhofen ist ein vielfältiger Lebensraum, auch für viele Tier- und Pflanzenarten. Mit dem Schutz der Steinkrebse leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität.“