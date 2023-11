Gelungener Ernteball in Ybbsitz

Die Ballsaison ist in Ybbsitz wieder aktiv. Am vergangenen Samstag lud der Bauernbund zum Ernteball in den Saal des Goldenen Hirschen. In ihrer Begrüßung brachten Bauernbundobmann Vizebürgermeister Georg Stockner und Gemeindebäuerin Andrea Leichtfried zum Ausdruck, dass es eine Freude ist, wieder gemeinsam einen Ballabend zu verbringen.

Die Volkstanzgruppe sorgte für eine tolle Eröffnung, die Schuhplattler für die Mitternachtseinlage. Die Ötscherland-Buam lieferten die Tanzmusik, bei der die Gäste gerne das Tanzbein schwangen.

Zusätzlich zu den Ehrengästen Pfarrer Pater Jacobus Tisch, Bürgermeister Gerhard Lueger mit Gattin Gertraud, Bezirksbauernkammerobmann Mario Wührer und Landtagsabgeordnetem Anton Kasser konnte Stockner Delegationen des Kameradschaftsbundes und der Bauernschaft aus Opponitz und Gresten begrüßen. In einer Tombola wurden wertvolle Preise verlost.