Norika feiert in Waidhofen/Ybbs 100. Jubiläum mit Festkommers

Die Katholische Studentenverbindung Norika Waidhofen an der Ybbs, Mitglied im Mittelschülerkartellverband (MKV), feiert das erste Jahrhundert ihres Bestehens. Die Verbindung wurde im Dezember 1923 gegründet und engagiert sich seitdem für die außerschulische Bildung und Weiterentwicklung ihrer Mitglieder.

Die Verbindung verzeichnet rund 150 Mitglieder, die sich vor allem aus Absolventen der Waidhofner Schulen zusammensetzen. „Für uns ist die Norika ein Ort, der viele Freundschaften enstehen lassen hat“, sagt Obmann Matthias Kohlbauer. „Viele unserer Mitglieder sind nach ihrer Schulzeit aufgrund des Studiums in die Großstädte gezogen, haben durch die Norika aber einen starken Ankerpunkt in Waidhofen. Deshalb kehren wir immer wieder gerne in unsere Heimat- bzw. Schulstadt zurück.“

Die Vereinsmitglieder der Norika organisierten in der Vergangenheit immer wieder Veranstaltungen in Waidhofen, etwa eine Podiumsdiskussion im Vorfeld der Gemeinderatswahl 2022. „Unseren 100. Geburtstag feiern zu können, das macht uns natürlich sehr stolz“, sagt Kohlbauer. „Wir freuen uns schon auf die Feierlichkeiten im Rahmen unseres Stiftungsfests im Rotschildschloss.“