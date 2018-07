In Kematen versteht man es, Feste zu feiern – dies zeigte sich bei der 32. Marktmeisterschaft, zu der der ESV Kematen am vergangenen Samstag auf die Stocksportanlage geladen hatte. 15 Moarschaften traten zum fairen Duell um den Titel Marktmeister an.

Obmann Manfred Reisel und sein Team hatten beste Vorarbeit geleistet, sodass einem reibungslosen Turnierablauf nichts mehr im Wege stand. Nach einigen spannenden Stunden am Asphalt setzte sich schließlich die Moarschaft „Die Wildschützen“ vor den „Kematner Oldies“ und den „Rosenauer Buam“ als Sieger durch. Bei der Siegerehrung gratulierten Sportreferent Gerwald Schattleitner, Bürgermeisterin Juliana Günther und Obmann Manfred Reisel den erfolgreichen Schützen.

Danach wurde noch zum Stinglfest geladen. Neben zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten gab es auch eine Tombola mit schönen Preisen.

PLATZIERUNGEN

1. Die Wildschützen

2. Kematner Oldies

3. Rosenauer Buam

4. Da Sogrodlclub

5. Tennis Kematen