Spannende Duelle am Asphalt in Hollenstein

In der vorvergangenen Woche ging die erste Hobby-Asphaltstock-Dorfmeisterschaft der Naturfreunde in der neuen Stocksporthalle über die Bühne. In fünf Qualifikationsturnieren kämpften fünfzehn Mannschaften um den Einzug ins Finale. Jeweils fünf Teams duellierten sich von Donnerstag bis Samstagvormittag in den Vorrunden. Die zwei besten Teams aus den jeweiligen Vorrunden stellten sich am Samstagnachmittag, 1. Oktober, der Entscheidung und kämpften um den begehrten Dorfmeistertitel.

Den Dorfmeistertitel sicherte sich nach zahlreichen spannenden Durchgängen das Team „Asphalt Cowboys“ – Christian Schaurhofer, Andreas Schnabel, Josef Schnabler und Leopold Seisenbacher–, gefolgt von den „Champions“, Christian Auer, Andreas Schnabel, Petra Schneiber und Martin Pichler. Auf Platz drei reihte sich das Team „Bier macht schön“ mit Gerald und Reinhard Grießer, Felix Grünberger und Michael Kopp ein. Auf den weiteren Plätzen folgten die „Schöchbaun“, der „Freizeitverein“ und der „Tennisverein“.

Alle Mannschaften in den Vorrunden und im Finale durften sich über Preise freuen.

