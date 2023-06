Bauarbeiten an der B 22 in Ybbsitz abgeschlossen

Aufgrund der schlechten Anlageverhältnisse – unübersichtliche Kurvenbereiche und Kuppen – und des altersbedingt schlechten Fahrbahnzustands wurde die Landesstraße B 22 im Bereich Maisberg zwischen Gstadt und Ybbsitz auf einer Länge von rund 630 Metern ausgebaut.

Die gesamte Straßenkonstruktion wurde erneuert, wobei die Trasse im Bereich der Liegenschaft Reisinger nach Süden verlegt wurde, um die Sichtweiten zu verbessern.

Gleichzeitig wurde die gesamte Straßenentwässerung erneuert und auf den neuesten Stand gebracht. Ein bestehender Gerinnedurchlass wurde erneuert und mit der Anordnung eines Geschieberückhaltebeckens entsprechend hochwassersicher umgestaltet.

Die befestigte Fahrbahnbreite wurde durchgehend, entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard, mit sieben Metern Breite ausgeführt.

Im Bereich Riess wurde ein Fahrbahnteiler in Form einer erhöhten Mittelinsel ausgeführt, um das Geschwindigkeitsniveau in diesem Abschnitt zu reduzieren. Die Arbeiten wurden von den Firmen Haider Bau GmbH, Porr Bau GmbH und der Straßenmeisterei Waidhofen in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt. Die Arbeiten hatte Mitte September 2022 begonnen und konnten nun abgeschlossen werden.

Die Bauarbeiten erfolgten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mit Ampelregelung. Die Kosten von 810.000 Euro werden vom Land NÖ getragen.