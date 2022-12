Johann-Fuchs-Straße in Waidhofen/Ybbs: Nur noch ein Fahrstreifen

Werbung

Die Asphaltierungsarbeiten in der Johann-Fuchs-Straße in der Siedlung „Am Moos“ sind abgeschlossen. Bei der Straße handelt es sich um eine der ersten, bei der ein „vereinfachter Straßenquerschnitt“ umgesetzt wurde. Dabei wird in Siedlungsstraßen nur ein Fahrstreifen asphaltiert, den alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen benutzen, wodurch Fahrzeuglenker besonders Rücksicht nehmen müssen. Die Seitenflächen werden mit Rasengittersteinen für Parkplätze und Grüninseln mit Bäumen und Sträuchern gestaltet. Mit dem vereinfachten Straßenquerschnitt wird weniger Boden versiegelt, was Vorteile für die Wasserdurchlässigkeit und die Bodenfruchtbarkeit hat.

Bürgermeister Werner Krammer und Baustadtrat Martin Dowalil überzeugten sich vor Ort vom Ergebnis. „Der Umgang mit dem Boden ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Mit dem vereinfachten Straßenquerschnitt reagieren wir darauf und denken die Thematik bei allen unseren Bauprojekten mit“, zeigte sich Bürgermeister Werner Krammer zufrieden.

Auch in der neuen Siedlung in St. Leonhard/Walde sowie bei der Neugestaltung der „Achse Zell“ wird der „vereinfachte Straßenquerschnitt“ umgesetzt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.