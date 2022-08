LED-Umstellung: Weit weniger Stromverbrauch im Ybbstal

Werbung

Die Energiepreise steigen, Stromsparen ist angesagt, auch für die Kommunen. Eine Möglichkeit, wo die Gemeinden hier den Hebel ansetzen können, ist die Umrüstung der Beleuchtung auf LED.

In Waidhofen wurde die gesamte öffentliche Straßenbeleuchtung der Stadt in den Jahren 2013 und 2014 auf LED umgestellt. Der Stromverbrauch hat sich dadurch von 2014 (623.333,70 kWh) bis 2021 (399.308,67 kWh) um rund 224.000 Kilowattstunden deutlich reduziert, und das, obwohl die öffentliche Straßenbeleuchtung in diesem Zeitraum laufend erweitert wurde.

Um weiter Strom zu sparen, werden neue Siedlungsgebiete und Aufschließungsstraßen in Waidhofen mit einer dimmbaren Straßenbeleuchtung ausgestattet. In der Jägerhaussiedlung und der Gottfried-Bene-Straße bei der neuen Postbasis in Gstadt ist eine solche bereits in Betrieb. Die Othmar-Ruthner-Straße im neuen Gewerbegebiet Kreilhof, die Pfarrgründe in St. Leonhard/Walde, die Johann-Fuchs-Straße in der Siedlung am Moos und die Verbindungsstraße vom Friedhof Konradsheim in den Ort werden in den nächsten Wochen bzw. bis Jahresende mit einer dimmbaren Straßenbeleuchtung ausgestattet. Weiters ist man am Magis trat gerade dabei, zu erheben, bei welchen Straßenzügen eine nachträgliche Programmierung für eine Dimmung möglich ist, etwa beim Radweg in die Bachwirtssiedlung oder bei der Siedlung Schatzöd.

In Allhartsberg wurde die gesamte Beleuchtung, bis auf wenige Ausnahmen, bereits vor mehr als fünf Jahren auf LED umgestellt. 95 % der Gemeinde werden mit LED beleuchtet. Die wenigen Lampen, die noch nicht LED sind, sind noch sehr jung, werden aber laufend ausgetauscht. „Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind durch die LED-Umstellung erheblich zurückgegangen“, berichtet Bürgermeister Anton Kasser. Bereits vor der Umstellung sei in Allhartsberg während der Nacht vieles abgeschaltet worden. „Bei LED-Lampen wird die Leistung von 22 bis 4 Uhr um 50 Prozent reduziert“, sagt Kasser. „Deshalb wurde die Beleuchtung nicht mehr abgeschaltet. Wir werden aber wieder einiges in der Nacht abschalten.“

In Ybbsitz wurde bereits die gesamte Straßenbeleuchtung entlang der Bundesstraße auf LED umgestellt. „In den letzten zehn Jahren haben wir zudem jeden neuen Straßenzug und jede Lampe, die getauscht werden musste, mit LED-Lampen bestückt“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. „Bei neuen Siedlungen wird die Beleuchtung zusätzlich mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet.“ Man habe jedoch noch einige Siedlungen mit herkömmlicher Beleuchtung, hält der Ortschef fest. Es gelte darüber nachdenken, wie man die Beleuchtung weiter reduzieren könne, um Strom zu sparen.

