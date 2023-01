Ybbsitz: Bauarbeiten im Endspurt

Mitte September des Vorjahrs haben die Arbeiten an der Landesstraße B 22 auf einem 630 Meter langen Abschnitt zwischen Steinmühl und Ederlehen, beginnend kurz vor dem Haus Reisinger bis zum Riess-Berg, begonnen.

Wie die NÖN berichtete, hat sich die Gemeinde Ybbsitz für den Ausbau stark gemacht, um die Verkehrssicherheit in dem Bereich zu erhöhen. Denn nicht nur, dass sich die Fahrbahn hier schon in einem schlechten Zustand befand, aufgrund der durch die Kuppe beim Haus Reisinger bedingten schlechten Sichtverhältnisse barg der Straßenabschnitt auch ein beträchtliches Gefahrenpotenzial. Das Land NÖ als Straßenerhalter hat die Arbeiten schließlich beauftragt. Vergangenes Jahr wurde nun die gesamte Straßenkonstruktion der B 22 in dem Bereich erneuert, wobei die Trasse beim Haus Reisinger rund drei Meter Richtung Hang verlegt wurde. Gleichzeitig wurde die gesamte Straßenentwässerung auf den neuesten Stand gebracht. Ein bestehender Gerinnedurchlass wurde ebenfalls erneuert und durch ein Geschieberückhaltebecken hochwassersicher gemacht. Die Fahrbahnbreite wurde auf durchgehend sieben Meter verbreitert.

Um das Geschwindigkeitsniveau vor der Engstelle am Riess-Berg zu reduzieren, wurde dort ein Fahrbahnteiler in Form einer erhöhten Mittelinsel ausgeführt. Auch die Asphaltierung der Tragschicht wurde bereits durchgeführt.

Probleme mit Ampel im Spätherbst

Nun stehen noch notwendige Restarbeiten, wie das Aufbringen der Deckschicht und restliche Erdarbeiten, an. Dafür wird es abermals notwendig sein, den Verkehr mittels Ampelregelung an der Baustelle vorbeizuleiten. Im Spätherbst strapazierte eine derartige Ampelregelung immer wieder die Nerven der Autofahrer. Wie der NÖN zu Ohren kam, funktionierte nämlich das Ampelsystem teilweise nicht. So konnte es passieren, dass einem nach langer Wartezeit vor der Ampel dann während der Grünphase mitten im Baustellenbereich schon Fahrzeuge entgegenkamen, weil der Gegenverkehr ebenfalls Grün hatte – die Grünphase also zu kurz war. Andererseits kam es vor, dass die Ampel nur kurz auf Grün umsprang, weil anscheinend auf der anderen Seite jemand noch schnell bei Rot in die Baustelle hineingefahren war.

Bis Mai soll das Straßenbauprojekt jedenfalls abgeschlossen sein, heißt es seitens des Landes NÖ. Die Gesamtbaukosten von rund 810.000 Euro trägt zur Gänze das Land.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.