Spraykünstler aus Waidhofen an der Ybbs auf Europatour

Der Waidhofner Spraykünstler RoxS, mit bürgerlichem Namen Pascal Gruber, geht auf Europa-Tour und berichtet in einer Medienkooperation mit der NÖN über seine Erlebnisse. „Es wird ein Stück Zeitgeschichte, von dem noch unsere Enkelkinder sprechen werden“, verspricht er.

Der 28-jährige RoxS betreibt seine Kunst mittlerweile hauptberuflich und begibt sich nun auf seine erste Tournee. In einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Monaten will er quer durch Europa reisen und seine Kunstwerke großflächig an Wände malen. „Ich habe mir im Vorhinein über verschiedene Plattformen und Foren im Internet Wände gesucht, die ich besprühen kann – natürlich legal“, erzählt der Künstler. Bei diesem Unterfangen kam ihm die gute Vernetzung der internationalen Graffitiszene gelegen. Die festgelegte Route bietet einen guten Ausgangspunkt, soll aber auch noch genügend Raum für spontane Aktionen lassen. „Was in den einzelnen Städten dann passiert, mag ich auf mich zukommen lassen“, meint RoxS. „Ich möchte auch vor Ort schauen, ob ich weitere Wände finde oder auch Leute fragen, ob ich ihre Garage bemalen darf, wenn zum Beispiel schon etwas drauf geschmiert ist.“

Die meisten legalen Spraykunst-Wände werden nach einer gewissen Zeit wieder übermalt, die entstandene Kunst ist deshalb oft temporär. Mit einigen Städten trat Gruber aber auch im Vorfeld in Kontakt, um auszuloten, ob es auch die Möglichkeit gäbe, ein längerfristiges Kunstwerk zu erschaffen. Im Falle der letzten Tourstation Mainz bekam er zum Beispiel von der Stadt eine Wand zur Verfügung gestellt, die er gestalten darf.

Mittelpunkt dieser künstlerischen Gestaltung sind realistische Porträts in Kombination mit abstrakten Formen. Diesen markanten Stil verfolgt RoxS nun schon seit mittlerweile elf Jahren und versucht ihn immer weiter zu perfektionieren. „Im Fokus steht bei mir meine künstlerische Weiterentwicklung. Ich erhoffe mir durch das Projekt an mir selbst zu wachsen“, meint er. „In dieser intensiven Zeit wird es viele Höhen und Tiefen geben. Diese möchte ich aufgreifen und mit meinen Spraydosen an die Wand bringen.“ Für die bevorstehende Tour hat der Spraykünstler eine Sammlung an Skizzen angelegt, welches Motiv zu welcher Wand passt, soll aber erst vor Ort entschieden werden.

Fotoausstellung in Waidhofen geplant

Die Kunstwerke, die bei diesem Projekt entstehen, wirken im öffentlichen Raum, sind oft nur temporär und beeinflussen Menschen an bestimmten Orten. Um aber auch die Menschen in Österreich an seiner Tour teilhaben zu lassen, hat sich der Künstler etwas überlegt. „Es wird von jeder Wand, die ich sprühe, ein Dokumentationsvideo geben, welches ich auf YouTube veröffentliche“, verrät Gruber.

„So können Interessierte nahezu live dabei sein. Zum Abschluss wird es dann eine Vernissage in Waidhofen geben. Dort werden Fotografien ausgestellt und somit kommen die Wände aus ganz Europa in meine Heimatstadt.“ Diese Vernissage ist für Ende Oktober, Anfang November in der Raiffeisenbank Ybbstal geplant.

Sein 15 Jahre alter, umgebauter Toyota Corolla dient dem Künstler als Transportmittel, Atelier sowie Wohn- und Schlafraum. Foto: RoxS

Die Reise beginnt am 23. August. Unterwegs ist RoxS dabei in seinem 15 Jahre alten Toyota Corolla. „Ich habe die Rückbank ausgebaut und dort ein Atelier eingebaut. So kann ich mein ganzes Equipment, die Farben, eine Leiter und so weiter transportieren. Über Fahrer- und Beifahrersitz wird ein Brett geschoben, das ich als Schlafplatz benutzen kann. Getestet habe ich das allerdings noch nicht, ich lasse es auf mich zukommen und nehme vorsichtshalber ein Zelt mit“, lacht der Künstler. Die erste Station der Tour ist Trnava in der Ost-Slowakei. Von dort geht es über Pécs in Ungarn und Osijek in Kroatien in die slowenische Hauptstadt Ljubljana. Danach führt die Route über Udine und Bozen in Italien nach Biel in der Schweiz und schließlich über Belfort und Nancy in Frankreich ins deutsche Mainz.

„Ich bin schon sehr gespannt auf die Tour und freue mich auch sehr über die Medienkooperation mit der NÖN sowie über das Sponsoring durch die Raiffeisenbank Ybbstal und Loopcolors Germany“, meint RoxS. Wer sich einen Eindruck über sein bisheriges Werk verschaffen und die bevorstehende Tour mitverfolgen will, kann dies auf seiner Website tun: www.roxs.at