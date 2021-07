Der Sturm vom Dienstagabend hat auch im Bezirk Amstetten die Feuerwehren auf Trab gehalten. Über 40 Feuerwehren waren im Einsatz.

In Allhartsberg musste die Freiwillige Feuerwehr gegen 20.15 Uhr nach Angerholz ausrücken. Der starke Wind hatte in der Nähe des Bahnübergangs Äste eines Nussbaums abgerissen, welche in Folge auf der Oberleitung und auf den Gleisen der Rudolfsbahn zu liegen kamen. Ein aus Amstetten kommender Personenzug musste eine Notbremsung einlegen. Zu Schaden kam zum Glück niemand.

Äste vom Zug aus aus Oberleitung entfernt

Ehe die Feuerwehrleute jedoch mit den Aufräumarbeiten beginnen konnten, mussten sie auf den Einsatzleiter der ÖBB warten. Nachdem dieser sichergestellt hatte, dass kein Strom mehr in der Oberleitung war, konnten die Arbeiten starten. Mithilfe einer Service-Lokomotive der ÖBB wurden die Äste von einer Arbeitsbühne aus von der Oberleitung entfernt. Mit Motorsägen wurde anschließend der gesamte Nussbaum in kleine Teile zerlegt und aus dem Eisenbahnbereich entfernt.

Die etwa 30 Bahngäste wurden nach rund einer Stunde von einem Bus abgeholt. Dieser übernahm anschließend den Schienenersatzverkehr. Nach etwa zweieinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet. Die ÖBB konnte den Zugbetrieb um 23.04 Uhr wieder aufnehmen. Da der Bahnübergang während des gesamten Einsatzes vom Zug blockiert wurde, wurde über Angerholz eine Umleitung eingerichtet.