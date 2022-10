Ybbsitz: Einsatzkräfte suchten nach Unfallauto

Am Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz zu einer Menschenrettung Richtung Steinmühl alarmiert. Ein Auto drohe abzustürzen, wurde berichtet. Am Einsatzort konnten die Feuerwehrleute jedoch weder Auto noch Person vorfinden. Gemeinsam mit der Polizei, dem Roten Kreuz und dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Nach intensiver Suche konnte das Unfallauto am Schwarzenberg lokalisiert werden. Der Lenker war unverletzt. Die Feuerwehr barg das Auto mittels Seilwinde, der Lenker konnte sein Fahrt fortsetzten.

