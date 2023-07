Kleiner Kater purzelte in Mauer aus Auto

Eine ungewöhnliche Beobachtung machte eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag der Vorwoche in Mauer bei Amstetten. Beim Bergabfahren purzelte plötzlich ein kleines weißes Kätzchen aus dem Auto vor ihr. Die Lenkerin hielt an, fing das Tier ein und brachte es zu Tierarzt Konrad Hehenberger, welcher wiederum die Obfrau des Tierschutzvereins Ybbstal, Claudia Schartmüller, informierte.

Um den Besitzer oder die Besitzerin des Tieres zu finden, postete der Tierschutzverein Bilder des Findlings auf Facebook und Instagram. Es dauerte nur einen Tag, da meldete sich Sabine Gruber aus Hilpersdorf bei Traismauer (Bezirk Sankt Pölten-Land). Sie glaubte, auf dem Foto ihren vermissten Kater Balu erkannt zu haben und holte das Tier noch am selben Tag ab.

Sabine Gruber aus Hilpersdorf mit dem vermeintlichen Ausreißer. Foto: TSV Ybbstal

Man ging davon aus, dass der erst wenige Wochen alte Kater im Motorraum eines Auto die fast 100 Kilometer bis nach Mauer gefahren war. Die Freude über das Wiedersehen war riesengroß, auch bei Tochter Larissa, die das Kätzchen sofort in die Arme nahm.

Tochter Larissa freute sich über das „Wiedersehen" mit Balu. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich gar nicht um Balu handelt. Foto: TSV Ybbstal

Mittlerweile stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem in Mauer gefundenen Kater gar nicht um Balu handelt. Den kleinen Ausreißer brachte die Nachbarin von Sabine Gruber diese Woche nämlich nach Hause.

Nun sucht der Tierschutzverein Ybbstal den tatsächlichen Besitzer bzw. die tatsächliche Besitzerin des Findlings, der in Mauer aus dem Auto gepurzelt war. Sollte sich niemand melden, würde Sabine Gruber den kleinen Kater gerne aufnehmen, da er sich mit seinem „Doppelgänger“ äußerst gut versteht.